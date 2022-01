AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Hajdu et des fonctionnaires de Services aux Autochtones Canada feront le point sur la COVID-19 dans les communautés autochtones

Dans la majorité des simulations produites par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et le Groupe de recherche en modélisation mathématique et en économie de la santé liée aux maladies infectieuses de l'Université Laval, un...

Un groupe d'organisations à travers le Canada dont LaSciencedAbord, Santé des enfants Canada et the Sandbox Project ont uni leurs forces pour faire du jeudi 27 janvier la Journée nationale de la vaccination pour les enfants. Cette journée réunira...

Veuillez prendre note que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, le Dr Tom Wong, médecin en chef de la santé publique et un haut fonctionnaire de Services aux Autochtones Canada tiendront une conférence de presse afin de...

Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Depuis le début de la pandémie, le COVID-19 a accru le besoin de logements abordables et a fait augmenter le nombre de sans-abri. Le gouvernement du Canada a créé la Stratégie...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une séance d'information technique destinée aux médias au cours de laquelle le sous-ministre associé au ministère de l'Éducation, M. Marc Sirois, la sous-ministre adjointe à la gouvernance...