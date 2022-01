Genesys Capital nomme le Dr Maxime Ranger, en tant que Venture Partner





Genesys Capital a le plaisir d'annoncer la nomination du Dr Maxime Ranger en tant que Venture Partner. En 2022, le Dr Ranger passera de ce rôle à celui d'associé principal de Genesys Ventures IV LP. Genesys entretient une relation de longue date avec le Dr Ranger puisqu'il a cocréé et dirigé trois sociétés biopharmaceutiques aux côtés de Genesys au cours des 15 dernières années. Ceci inclut notamment Giiant Pharma, une entreprise du portefeuille de Genesys, qu'il a cofondée et dirige toujours comme PDG.

Le Dr Ranger est un ajout précieux à l'équipe d'investissement senior et viendra bonifier l'expertise de Genesys en création d'entreprise avec sa vaste expérience opérationnelle et son immersion dans l'écosystème québécois des sciences de la vie. Partie intégrante de l'équipe d'investissement, il visera à ancrer les activités de cocréation et de démarrage d'entreprise à Montréal pour le compte de Genesys afin d'établir et exécuter son modèle unique de cocréation d'entreprise au Québec, l'un des principaux pôles d'innovation en Amérique du Nord.

L'entreprise a d'abord étendu ses activités d'investissement au marché québécois en 2008. Alors que Genesys a continué à déployer sa stratégie d'investissement de cocréation locale, il est devenu de plus en plus important de maximiser sa portée au-delà de ses bureaux actuels à Toronto et d'inclure une empreinte locale au Québec. Avec près de 40 % de son flux de transactions provenant du Québec, l'expansion de son équipe et de son empreinte représente une étape naturelle dans l'évolution de Genesys.

« Au cours des 15 dernières années, nous avons eu le plaisir de travailler avec Max sur plusieurs projets. Il est sans aucun doute un partenaire naturel chez Genesys », déclare Jamie Stiff, associé directeur de Genesys Capital.

« En tant qu'entrepreneur, cela a été un réel privilège de travailler avec Genesys au cours de toutes ces années. Partageant la même vision d'investissement, il est devenu logique pour moi de me joindre à l'équipe, de contribuer à bâtir des entreprises en démarrage autour de technologies de rupture, et de façonner l'écosystème québécois des sciences de la vie », ajoute Maxime Ranger.

Genesys prévoit de réaliser ses premiers investissements du fonds Genesys Ventures IV d'ici la fin de l'année en cours.

A propos de Genesys Capital

Genesys Capital (www.genesyscapital.com) est l'une des plus grandes entreprises canadiennes d'investissement en capital de risque, exclusivement axée sur l'industrie des sciences de la vie. Genesys se concentre sur la création d'entreprises dans les secteurs à forte croissance des soins de santé et de la biotechnologie. Grâce à son expertise et son réseau, Genesys Capital accélère le développement de sociétés émergentes commercialement viables qui représentent des opportunités d'investissement perturbatrices dans les sciences de la vie. Les entreprises de son portefeuille comprennent Affinium Pharmaceuticals (acquise par Debiopharm), Aptinyx (NASDAQ: APTX), Epocal (acquise par Alere, maintenant Abbott Labs). Fusion Pharmaceuticals (NASDAQ: FUSN), Giiant Pharma (privée), Inversago Pharma (privée), Naurex (acquise par Allergan), Invitae (NYSE: NVTA), Ionalytics (acquise par Thermo Electron, maintenant Thermo Fisher Scientific) et Profound Medical (NASDAQ: PROF).

