Suivi de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 : Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers - Mise à jour du 13 janvier 2022





QUÉBEC, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Chaque semaine, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) rend disponibles les mises à jour des deux rapports sur les risques d'hospitalisation et sur les besoins hospitaliers qu'il produit en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux.

Rapport sur les risques d'hospitalisation :

Depuis la semaine dernière, l'INESSS n'est plus en mesure de produire de façon fiable le rapport de prédiction sur les risques d'hospitalisation puisque celui-ci s'appuie sur le nombre de cas positifs déclarés. Or, les changements apportés dans les stratégies de dépistage pour tenir compte de l'évolution très rapide des nouveaux cas entraînent une sous-estimation importante du nombre de cas réels.

Rapport sur les besoins hospitaliers :

Pour la semaine du 3 au 9 janvier, compte tenu entre autres de la sous-estimation du nombre de cas réels et de l'incertitude entourant le taux de positivité, deux variables qui étaient prépondérantes dans nos modèles, l'INESSS travaille à ajuster les modèles de projection en conséquence. L'Institut prévoit reprendre la publication de son rapport dès que le modèle sera stabilisé.

