Evasc Neurovascular annonce le recrutement du premier patient dans le cadre de l'étude française d'innocuité, de faisabilité et d'efficacité portant sur eCLIPstm (EESIS-FR)





Evasc Neurovascular, pionnier dans la mise au point de traitements endovasculaires révolutionnaires des anévrismes cérébraux, a annoncé aujourd'hui le recrutement du premier patient dans le cadre de l'étude française d'innocuité, de faisabilité et d'efficacité portant sur eCLIPstm (EESIS-FR). L'étude sera menée en France et aura pour but d'évaluer l'efficacité, l'innocuité et la faisabilité technique des produits eCLIPs destinés au traitement des anévrismes de bifurcation. Le caractère innovant du dispositif eCLIPs a été reconnu par le programme français « forfait innovation » et l'étude est partiellement financée par la Haute Autorité de santé (HAS) française intervenant dans le programme. Jusqu'à 28 unités de neuroradiologie interventionnelles recruteront des patients en France pour cette étude.

La réussite procédurale du système de remodelage de bifurcation de seconde génération eCLIPs sera évaluée pour déterminer sa faisabilité et son innocuité, et mesurée en fonction de la survenue d'un AVC grave ou du décès du patient dans les 30 jours, ou d'un AVC territorial grave ou du décès neurologique dans l'année. D'autres paramètres seront examinés et des données collectées pour évaluer le succès de la procédure et rassembler des informations quant à l'efficacité d'autres produits eCLIPs.

« Je suis ravi d'avoir recruté le premier patient de cette importante étude clinique afin de contribuer davantage à la compréhension clinique de l'efficacité réelle du système de seconde génération de traitement des anévrismes eCLIPs. Nous avons constaté que le système de pose du dispositif avait été considérablement perfectionné : la pose et l'obtention de la stabilité en huit minutes constituent une révolution dans le domaine de la pratique neurointerventionnelle », a affirmé le Dr Raphaël Blanc, chercheur principal de l'étude, consultant en neuroradiologie interventionnelle et directeur adjoint du département de neuroradiologie interventionnelle de l'Hôpital Fondation Rothschild à Paris, en France.

« Grâce à nos partenaires français, nous avons atteint ce cap important après de nombreuses années de travail acharné », a déclaré le Dr Donald Ricci, président-directeur général d'Evasc Neurovascular.

A propos du système de traitement des anévrismes eCLIPs

eCLIPs est un dispositif endovasculaire non-tubulaire actuellement utilisé dans le traitement des anévrismes de bifurcation complexes à collet large et faisant appel à une technologie conçue pour traiter 95 % des cas d'anévrisme cérébral. La conception unique du dispositif médical eCLIPs permet non seulement la fixation et le maintien des spires, mais également une déviation du flux au niveau du collet. Le dispositif eCLIPs permet d'éviter toute entrée dangereuse dans l'environnement fragile et dynamique du sac anévrismal tout en laissant des branches latérales libres et en fournissant une plateforme de croissance endothéliale au niveau du collet de bifurcation.

À propos d'Evasc

Evasc Neurovascular est une société privée de dispositifs médicaux axée sur la mise au point de traitements endovasculaires révolutionnaires des anévrismes cérébraux. Le siège d'Evasc Neurovascluar se trouve à Vancouver, au Canada. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur evasc.com.

