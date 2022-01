L'Arrondissement de Lachine invite ses citoyens et ses citoyennes à contribuer à son développement culturel





VILLE DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement de Lachine poursuit sa démarche de réalisation d'un Plan de développement culturel avec notamment deux événements de consultation citoyenne en février prochain. Ce futur Plan aura, parmi ses objectifs, de définir une vision commune et inspirante du développement culturel, d'entamer l'élaboration du quartier culturel et de sa mise en oeuvre et de doter les installations d'équipements qui permettent le déploiement de l'offre culturelle.

« Ce nouveau plan de développement culturel guidera le choix de nos activités, de notre programmation et nos événements afin qu'ils soient toujours plus pertinents et plus près de vous. Je vous invite à contribuer et à définir une vision commune vivante de notre patrimoine et de notre culture », a déclaré la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Rendez-vous les 8 et 10 février prochains

Sous forme de parcours d'activités créatives et participatives en mode virtuel sur la plateforme Zoom, cette consultation sera un exercice de partage des réalités, des idées et des aspirations de la part du milieu. Trois thématiques seront abordées dans différentes salles virtuelles : l'offre culturelle, la culture de proximité et la collaboration. Les citoyens et citoyennes sont invités à se présenter à la consultation durant 1 h à 2 h, selon leur temps et leur degré de participation. Deux dates et différentes plages horaires sont proposées : le 8 février, entre 9 h 30 et 12 h 30, et le 10 février, entre 17 h 30 et 20 h 30. On peut s'inscrire à l'une ou l'autre de ces dates et à une plage horaire en remplissant un court formulaire en ligne . Le lien vers la consultation virtuelle sera également accessible sur lachine.ca .

Une démarche basée sur un diagnostic culturel

En 2019, l'Arrondissement a mandaté des consultants pour l'élaboration d'un diagnostic culturel. Quelques forces du milieu lachinois ont été soulignées dans ce rapport, dont l'art public et le patrimoine bâti qui inspirent un sentiment de vivre avec l'histoire, une communauté d'artistes amateurs et professionnels vivante, le bord de l'eau qui est un attrait touristique ainsi que les bibliothèques bien garnies et les collections muséales riches. Une version actualisée a été ajoutée afin de tenir compte des nouvelles pratiques en lien avec la pandémie. Les deux documents sont déjà en ligne et permettent aux citoyens et citoyennes de s'informer des premières étapes de la réalisation du Plan.

À la suite des consultations auprès de la population et des partenaires, l'Arrondissement rédigera son Plan de développement culturel qui sera public en cours d'année.

