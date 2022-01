Installation de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques en Ontario





OLDCASTLE, ON, le 13 janv. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada facilite l'utilisation de véhicules électriques et transforme ainsi les modes de déplacement des Canadiens.

Irek Kusmierczyk, député de Windsor-Tecumseh et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, a annoncé aujourd'hui au nom ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 2 millions de dollars à la société Essex Powerlines afin de soutenir le déploiement et l'installation de quelque 300 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) dans le comté de Windsor-Essex et ainsi aider les Canadiens à s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre.

Le financement du projet, dont le coût total s'élève à plus de 4 millions de dollars, provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de Ressources naturelles Canada.



Essex Powerlines inaugure le projet Charge Up grâce auquel on sélectionnera des bénéficiaires qualifiés proposant d'installer des bornes de recharge dans des rues et d'autres lieux publics, de même qu'à proximité d'immeubles multilogements, de lieux de travail ou de diverses installations afin de desservir des parcs de véhicules légers. L'entreprise entend mettre toutes ses bornes en service d'ici septembre 2023.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique de plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles pour la population canadienne. Ces fonds soutiennent l'établissement d'un réseau pancanadien de recharge rapide et l'installation de bornes de recharge locales, situées près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Ils permettent aussi d'octroyer une remise pouvant atteindre 5?000 $ afin d'aider davantage de Canadiens à acheter un VE.

Ces investissements aideront le Canada à remplir son objectif obligatoire de faire en sorte que d'ici 2035 tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des véhicules zéro émission. Ils sont essentiels pour réaliser nos objectifs ambitieux en matière de changements climatiques et ainsi bâtir un avenir plus propre et plus sain pour tous les Canadiens.

Citations

«?En rendant les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles, nous permettons aux Canadiens de s'engager résolument sur la voie d'un avenir carboneutre.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

«?Cet investissement permet aux résidents et aux entreprises de Windsor-Essex d'assurer la transition vers l'adoption de véhicules électriques, aidant ainsi notre collectivité à faire un pas de géant vers un avenir propre, vert et prospère.?»

Irek Kusmierczyk

Député de Windsor-Tecumseh

«?Essex Powerlines s'engage à bâtir un avenir plus propre. Ce programme aidera non seulement les bénéficiaires qui obtiendront du financement pour l'installation d'infrastructures de recharge, mais nous permettra aussi d'unir nos efforts pour bâtir un avenir durable.?»

Joe Barile

Directeur général, Essex Powerlines

En bref

Les transports sont à l'origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge, plus de 17?000 nouvelles bornes seront mises à la disposition des Canadiens.

Les Canadiens qui souhaitent opter pour des solutions de mobilité plus écologiques peuvent choisir parmi 70 modèles de véhicules zéro émission.

À ce jour, plus de 125?000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule zéro émission.

Liens pertinents



Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 13 janvier 2022 à 11:15 et diffusé par :