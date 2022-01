Avis aux médias - Statistique Canada tiendra une conférence de presse pour présenter les faits saillants de la première diffusion du Recensement de 2021





OTTAWA, ON, le 13 janv. 2022 /CNW/ - Le 9 février 2022, Statistique Canada diffusera les premiers résultats du Recensement de 2021. La diffusion des chiffres de population et des logements permettra d'examiner la manière dont la croissance démographique et les modèles de migration internationaux et internes ont modifié le tissu des provinces et des territoires du Canada, ainsi que ses villes et ses milieux ruraux. Cette diffusion montrera leur évolution depuis 2016 et en particulier depuis le début de la pandémie.

Les données seront diffusées dans Le Quotidien de Statistique Canada, à 8 h 30, heure de l'Est, le 9 février 2022. Des renseignements sur les diffusions ultérieures tout au long de 2022 sont disponibles ici.

La santé et la sécurité des membres des médias et de nos employés sont une priorité absolue pour Statistique Canada pendant la pandémie. Conformément aux lignes directrices en matière de santé publique, il n'y aura pas de huis clos à l'intention des médias pour la diffusion des données du Recensement de 2021, portant sur les chiffres de population et des logements.

Les représentants de Statistique Canada tiendront une conférence de presse pour présenter les résultats d'ordre général sur le pays, les provinces et les territoires dans le cadre de la première diffusion du Recensement de 2021. Les participants seront disponibles pour répondre aux questions des médias à la suite de leurs allocutions.

Le 9 février et les jours qui suivent, Statistique Canada accordera également des entrevues au sujet de cette diffusion de données du Recensement de 2021. Les membres des médias sont invités à présenter leurs demandes d'entrevue et/ou de totalisations personnalisées à la Ligne info-médias , et ce, avant la date de diffusion.

Date

Le 9 février 2022

Heure

De 9 h 30 à 10 h 30 (HNE)

Lieu

La conférence de presse se tiendra en mode virtuel.

Les médias pourront poser des questions par téléconférence.

Numéro sans frais (Canada et États-Unis) :

1-866-206-0153

Numéro local :

613-954-9003

Code d'accès : 3717315#

REMARQUE : Afin d'assurer une qualité sonore optimale pour l'interprétation simultanée, les journalistes sont invités à utiliser un microphone (casque téléphonique/casque d'écoute) ou, si possible, un téléphone fixe, et à éviter d'utiliser le mode haut-parleur s'ils sont dans une file d'attente pour poser leurs questions.

Les membres des médias sont invités à présenter leurs demandes d'entrevues ou de données (sur les villes et locales) avant la date de diffusion.

SOURCE Statistics Canada

Communiqué envoyé le 13 janvier 2022 à 09:15 et diffusé par :