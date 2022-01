Unis pour développer le désir d'entreprendre!





QUÉBEC, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de repérer les initiatives entrepreneuriales d'humains d'exception dans les 17 régions du Québec, OSEntreprendre conjugue ses forces avec celles d'alliés stratégiques nationaux oeuvrant auprès des créateurs d'entreprises et d'entrepreneurs québécois :

«?OSEntreprendre et ses précieux alliés synchronisent leurs efforts de manière à ce que ces collaborations optimisent les retombées de nos missions respectives et fassent rayonner à grande échelle l'aventure humaine d'entreprendre et les pratiques d'approvisionnement auprès de fournisseurs d'ici, contribuant ainsi au développement local, régional et national du Québec?», souligne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media. La date limite d'inscription de la 24e édition est le 15 mars 2022, 16 h.

