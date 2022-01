Pandémie de la COVID-19 - Entente conclue avec une entreprise québécoise pour l'acquisition de plusieurs millions de tests rapides





QUÉBEC, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce qu'une entente a été conclue avec l'entreprise québécoise MedSup Medical afin de fournir à la population du Québec plus de 70 millions de tests rapides au cours des prochains mois.

Ainsi, une première livraison de 10 millions de tests est prévue à la fin janvier. Par la suite, 20 millions devraient être livrés en février, 20 millions en mars, 15 millions en avril et 5 millions en mai. Des quantités supplémentaires pourraient s'ajouter en option en avril et en mai, soit respectivement 5 et 15 millions de tests rapides, si cela est jugé nécessaire.

Cette livraison de 70 millions de tests rapides s'ajoute aux 24 millions déjà attendus.

Il est à noter que les premiers tests fournis seront produits en Chine, puis graduellement au Québec à partir de février, à partir de leur usine de Montréal. Ceci s'inscrit dans l'objectif gouvernemental d'assurer l'approvisionnement en équipement de protection individuelle (ÉPI) en concluant des ententes avec des fabricants québécois pour la production de produits stratégiques, comme prévu dans le plan d'action en prévision de la 2e vague.

Faits saillants :

Rappelons que les personnes qui ne font pas partie des groupes prioritaires pour les tests PCR et qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 doivent se tourner vers les tests rapides disponibles dans les pharmacies. Si elles ne peuvent avoir accès à ces tests, elles sont considérées comme des personnes atteintes de la COVID-19 et doivent suivre les consignes d'isolement en vigueur en fonction de leur statut vaccinal.





L'accès à ces tests étant difficile et imprévisible depuis quelques semaines, cette entente apparaît comme une solution qui contribuera à une meilleure gestion de la prévention de la COVID-19.





Il est à noter que MedSup Medical est un grossiste en fourniture médicale et assure la distribution d'instruments médicaux et d'équipements de protection individuelle qui sont testés et certifiés selon les exigences d'agences de santé publique telles que Santé Canada . L'entreprise dispose de quatre centres de distribution au Canada , soit Montréal, Magog , Vancouver et Toronto .





