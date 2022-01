Unir nos forces pour soutenir l'Hôpital de Lachine!





MONTRÉAL, 13 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deux fondations s'unissent pour améliorer la santé de notre communauté. La Fondation de l'Hôpital de Lachine s'intègre à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) afin d'OSER RÊVER pour l'Hôpital de Lachine. Sous une même égide, nous pourrons accroître notre impact pour assurer l'excellence en matière de soins de santé. Ensemble, nous nous sommes engagés à recueillir 5 millions de dollars pour l'achat d'équipement de pointe dans le cadre du projet de modernisation de l'Hôpital de Lachine.



Fondé en 1913, l'Hôpital de Lachine offre des soins empreints de compassion à sa communauté depuis plus d'un siècle. En tant que partie intégrante du CUSM, il combine l'atmosphère chaleureuse d'un hôpital communautaire avec l'expertise et les ressources renommées du meilleur hôpital de recherche au Québec. Grâce à cette intégration, la Fondation du CUSM et la Fondation de l'Hôpital de Lachine pourront mieux servir chaque personne liée à cette institution.

Depuis 80 ans, le site actuel de l'Hôpital de Lachine et son personnel dévoué ont aidé d'innombrables patients à surmonter des diagnostics difficiles, des urgences de santé et bien plus encore. Dès ce printemps, le bâtiment actuel de l'Hôpital de Lachine sera rénové et agrandi, afin que chaque patient ait accès à un centre hospitalier moderne. Un hôpital plus grand et modernisé signifie plus de soins et de confort pour les patients et une communauté en meilleure santé. C'est notre grand rêve pour Lachine : revitaliser notre hôpital pour répondre aux besoins croissants de notre communauté.

La campagne Osez rêver pour l'Hôpital de Lachine, à hauteur de 5 millions de dollars, vise à recueillir des fonds pour l'achat d'équipement médical de pointe n'étant pas couvert par les budgets gouvernementaux. Elle fait partie d'un projet plus vaste de 210 millions de dollars visant à moderniser l'Hôpital de Lachine du CUSM. Le projet de revitalisation comprend :



Une unité de soins intensifs ultramoderne;

Des salles d'opération supplémentaires, équipées de technologies de pointe;

Une salle d'urgence agrandie;

Une unité de soins palliatifs plus grande et plus confortable;

Des chambres individuelles pour les patients.



Joignez-vous à nous pour transformer l'Hôpital de Lachine, au coeur de notre communauté. Osez rêver pour l'Hôpital de Lachine ? une approche communautaire et toute l'excellence du CUSM.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l'excellence des soins aux patients, de la recherche et de l'enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l'un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver, qui vise à transformer des vies et faire évoluer la médecine, recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus mortelles de l'humanité, les maladies infectieuses, mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle, souder les coeurs brisés grâce à des soins cardiaques novateurs, détecter plus tôt les tueurs silencieux que sont les cancers de l'ovaire et de l'endomètre, créer les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada. Nous mobilisons l'ensemble de notre communauté pour résoudre les problèmes de santé les plus complexes au monde. Ensemble, sous la même bannière, la Fondation du CUSM et la Fondation de l'Hôpital de Lachine osent rêver à un hôpital moderne et plus spacieux. www.fondationcusm.com

À propos de la Fondation de l'Hôpital de Lachine du CUSM

Créée en 1976, la Fondation de l'Hôpital de Lachine est un organisme de bienfaisance enregistré qui apporte son soutien à l'Hôpital de Lachine et au Pavillon Camille-Lefebvre du CUSM. Depuis plus de 45 ans, la Fondation soutient des soins médicaux de haute qualité au coeur de notre communauté, en recueillant des fonds pour l'achat d'équipement médical de pointe. Membre du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) depuis 2008, l'Hôpital de Lachine est unique puisqu'il offre aux patients le confort d'un hôpital communautaire combiné à l'expertise d'un centre de santé universitaire de renommée mondiale.

