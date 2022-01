Gestion d'actifs CIBC inc. annonce des réductions des frais de gestion pour certains FNB





TORONTO, le 13 janv. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (« GACI ») a annoncé aujourd'hui des réductions des frais de gestion pour certains fonds négociés en bourse (FNB) CIBC. Ces réductions de frais reflètent l'engagement continu de GACI à assurer des prix concurrentiels et une valeur globale pour les investisseurs.

Les nouveaux frais de gestion entreront en vigueur le 13 janvier 2022 et sont décrits ci-dessous.

FNB CIBC Symbole à la Bourse de Toronto Frais de gestion actuels (%) Nouveaux frais de gestion (%) FNB de croissance mondial CIBC CGLO 0,85 0,80 FNB d'actions internationales CIBC CINT 0,85 0,80

