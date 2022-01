Le CN dépose un avis d'intention de présenter une demande de modifications auprès du Surface Transportation Board





Il demande au STB de rendre conditionnelle toute approbation d'une fusion CP-KCS à la cession de la ligne Springfield du KCS, qui relie Kansas City au Missouri à Springfield en Illinois, au CN

Le CN investira au moins 250 M$ US, ce qui favorisera la concurrence et créera également des avantages environnementaux appréciables en réduisant le nombre de camions sur les routes

MONTRÉAL, 13 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a présenté hier soir un avis d'intention en vue de déposer une demande de modifications auprès du Surface Transportation Board (« STB ») le 28 février 2022, conformément au calendrier de procédure du STB pour l'examen du projet de fusion entre le Canadien Pacifique (« CP ») et le Kansas City Southern (« KCS ») (collectivement « CP-KCS »).

Dans le cadre de sa démarche, le CN demandera au STB de rendre conditionnelle toute approbation d'une fusion CP-KCS à la cession des lignes du KCS qui relient Kansas City au Missouri à Springfield et à East St. Louis en Illinois (la « ligne de Springfield ») au CN, en vertu du pouvoir légal dont dispose le STB pour ordonner « la cession de voies parallèles » comme condition à une fusion.

La ligne de Springfield est une solution concurrentielle directe aux voies du CP qui relient Kansas City à Chicago ainsi qu'à Detroit et à l'est du Canada. Le CP et le KCS ont clairement indiqué dans leur demande de fusion qu'ils ne prévoient pas investir dans la ligne de Springfield et qu'ils privilégieront plutôt la ligne parallèle existante du CP.

La prise de contrôle de la ligne de Springfield par le CN représente une occasion exceptionnelle d'améliorer les options de transport, de promouvoir la concurrence entre les chemins de fer et de retirer des milliers de camions assurant le transport sur longues distances de la circulation chaque année grâce à une concurrence accrue entre le transport par rail et le transport par camions. Le plan du CN pour cette ligne profitera à tous les intervenants et facilitera les efforts continus déployés par le CN pour favoriser la concurrence et le choix dans notre secteur, tout en créant de nouveaux emplois et des débouchés économiques dans la région.

Plus précisément, s'il prend le contrôle de la ligne de Springfield, le CN :

investira au moins 250 M$ US dans la ligne qui relie Kansas City (Missouri) à Springfield et à East St. Louis (Illinois), ce qui comprend des améliorations aux terminaux;

permettra de retirer plusieurs milliers de camions de la route, ce qui réduira les engorgements et les émissions;

offrira des options concurrentielles aux clients, notamment en ce qui concerne le transport intermodal et des véhicules automobiles, ce qui amènera une prospérité économique accrue pour le Midwest, conformément aux objectifs du décret du président Biden visant à favoriser la concurrence;

ouvrira de nouveaux marchés internationaux aux clients, notamment en reliant de manière sûre et fiable les fabricants et les agriculteurs de l'Illinois, de l'Indiana et du Michigan au monde entier; et

préservera toutes les options concurrentielles existantes en offrant un accès à la ligne aux clients du KCS.



Dans le cadre de sa proposition, le CN effectuerait les investissements nécessaires pour accroître la vitesse des trains et moderniser les terminaux, réaliser des avantages environnementaux et offrir des options et un accès supplémentaires favorables à la concurrence aux clients des secteurs intermodal et des véhicules automobiles.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l'emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s'attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d'autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Sources:

Médias

Canada

Jonathan Abecassis

Affaires publiques et relations avec

les médias, CN

438 455-3692

Jonathan.Abecassis@cn.ca



Longview Communications & Public

Affairs

Martin Cej

403 512-5730

mcej@longviewcomms.ca



États-Unis



Brunswick Group

Michael France / Andrew Spinelli

917 676-5802 / 312 468-5802

mfrance@brunswickgroup.com

aspinelli@brunswickgroup.com

Investisseurs

Paul Butcher

Vice-président

Relations avec les investisseurs

514 399-0052

investor.relations@cn.ca





Communiqué envoyé le 13 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :