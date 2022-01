Québecor s'associe à la Fondation Lionel-Groulx pour faire rayonner les bâtisseurs de notre histoire avec la série Nos Géants





MONTRÉAL, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Québecor ainsi que ses filiales TVA et Les Éditions CEC sont fières de contribuer au rayonnement de la toute nouvelle série de 45 capsules pédagogiques télévisuelles et web Nos Géants, produite et diffusée par la Fondation Lionel-Groulx, en collaboration avec le gouvernement du Québec. La série fera rayonner notre culture auprès de la population en présentant des figures marquantes qui ont contribué au développement du Québec dans différents domaines d'activités, allant de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui.

« Québecor est fière de soutenir la mission de la Fondation Lionel-Groulx, un partenaire de longue date avec qui nous avons eu la chance de contribuer à plusieurs projets. Ce partenariat pour la promotion de la série Nos Géants auprès d'un vaste auditoire et des jeunes exprime bien notre attachement à nos racines ainsi que notre engagement à la préservation de notre mémoire culturelle et historique », souligne Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

La série Nos Géants sera diffusée dès le 17 janvier 2022 sur les ondes de TVA, dans le cadre de l'émission Salut Bonjour, et se déclinera en 3 saisons consécutives comportant chacune 15 capsules, présentées au rythme d'une par semaine avec plusieurs occurrences. De plus, un important plan de visibilité sera déployé pour soutenir le rayonnement de la série dans l'ensemble des médias et des plateformes de Québecor.

Un projet avec une portée pédagogique unique

En plus d'être présentée au grand public, la série de capsules Nos Géants accompagnées par du matériel éducatif seront également diffusés auprès des classes de francisation et d'histoire des élèves du secondaire via la plateforme des Éditions CEC, chef de file en édition scolaire.

« Les Éditions CEC sont fières de s'associer à ce projet ambitieux et actuel en partageant du contenu pédagogique à la communauté d'enseignants et d'élèves du Québec. Les capsules Nos Géants contribuent directement à mieux faire connaître ainsi qu'à faire perdurer la mémoire des grands personnages qui ont marqué notre histoire, un élément au coeur de la mission de notre entreprise », soutient Martin Vallières, directeur général des Éditions CEC.

Des personnalités pour convaincre le public qu'il s'agit bien d'un géant de notre histoire !

Pour nous faire découvrir Les filles du Roy, La Bolduc, Samuel de Champlain, Camille Laurin, Gabrielle Roy ou encore Calixa Lavallée, la première saison de la série Nos Géants mettra en vedette Annie-Soleil Proteau, Laurent Turcot, Sophie Faucher, Mario Dumont, Pierre Curzi, France Castel, Pauline Marois, Sophie Thibault, Émile Bilodeau, Marie-Thérèse Fortin, Konrad Sioui, Alice Pascual, Cynthia Wu-Maheux et Sébastien Ricard. La série Nos Géants est une idée originale de la Fondation Lionel-Groulx, réalisée par Qolab et scénarisée par l'historien Laurent Turcot.

Pour tous les détails, rendez-vous au www.fondationlionelgroulx.org/nos-geants

À propos de l'engagement social de QUÉBECOR

Québecor contribue depuis plus de 70 ans à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et provoque le changement en faisant équipe avec les visionnaires, les créateurs, les artisans et la relève d'ici.

Portée par ses racines entrepreneuriales et par un engagement philanthropique fort envers plus de 400 partenaires et organismes partout au Québec, Québecor contribue ainsi activement à de nombreuses initiatives d'impact pour la culture québécoise, l'environnement, les entrepreneurs d'ici ainsi que sa communauté et ses employés.

La somme de ces efforts confère à notre communauté un pouvoir collectif pour développer une économie plus forte et innovante, une culture plus riche et diversifiée et une société plus durable et en santé.

Continuons à bâtir un Québec fier et prospère. Ensemble, cultivons le possible.

Pour plus d'information : quebecor.com/engagement-social

SOURCE Québecor Média inc.

Communiqué envoyé le 13 janvier 2022 à 06:45 et diffusé par :