Ascend construira une usine d'hexaméthylènediamine (HMD) dans la province du Jiangsu, en Chine

HOUSTON, le 13 janv. 2022 /CNW/ -- Ascend Performance Materials a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord d'investissement pour construire une nouvelle usine d'hexaméthylènediamine et de produits chimiques spécialisés à Lianyungang, en Chine, dans le nouveau parc Xuwei. La nouvelle usine sera la première installation de production de produits chimiques d'Ascend et le plus important investissement de l'entreprise à l'extérieur des États-Unis.

L'usine produira de l'hexaméthylènediamine et des produits chimiques spécialisés pour approvisionner la production mondiale de polyamide d'Ascend et servir ses clients régionaux.

« Notre croissance est alimentée par l'augmentation de la demande du marché et la collaboration croissante avec nos clients à l'échelle mondiale, a déclaré Phil McDivitt, président et chef de la direction d'Ascend. Les matériaux que nous produisons contribuent aux transformations technologiques dans tous les marchés, de la mobilité électronique à l'automatisation. Notre nouvelle usine de HMD nous permet de continuer à appuyer ces transformations pendant de nombreuses années. »

Ascend, un producteur entièrement intégré de matériaux d'ingénierie durables, sert divers secteurs, notamment l'automobile, les peintures et les revêtements, l'électricité et l'électronique, les biens de consommation, ainsi que les attaches et les attaches de câble.

« La Chine et l'Asie demeurent des marchés à forte croissance pour nous, a déclaré Kevin Wu, premier vice-président et directeur général d'Ascend pour l'Asie. Cette nouvelle usine est un symbole de notre croissance dans la région et des partenariats que nous avons établis. Nous remercions les administrateurs du nouveau parc Xuwei et les représentants de Lianyungang pour leur partenariat dans ce projet. »

Ascend a signé un protocole d'entente en novembre 2020 à l'occasion du CIIE à Shanghai avec le nouveau parc Xuwei en présence des dirigeants de la province du Jiangsu et de Lianyungang.

Ascend commencera la construction de l'usine plus tard cette année et le démarrage de l'usine est prévu pour le deuxième semestre de 2023.

L'annonce de la construction du nouveau site fait suite à une série d'acquisitions et d'augmentations de capacité pour permettre la croissance régionale et le maintien de la sécurité de l'approvisionnement mondial. En 2018, Ascend a fait sa première acquisition à Tilburg, aux Pays-Bas, puis à Mozzate, en Italie, à Suzhou, en Chine, et à Fosses, en France. Ascend achèvera également une acquisition à San Jose Iturbide, au Mexique, et la construction du Ascend Asia Innovation Center plus tard cette année.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et possédant des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur pleinement intégré de solutions matérielles; elle compte neuf installations de production à l'échelle mondiale, soit en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nos effectifs mondiaux de 2 600 employés fabriquent les matériaux usinés, les textiles, les fibres et les produits chimiques utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, d'appareils médicaux plus efficaces, d'appareils domestiques plus intelligents, et de vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, à l'inclusion et à la diversité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, visitez le site www.ascendmaterials.com .

