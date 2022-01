Next.e.GO Mobile devient le premier fabricant indépendant de véhicules électriques avec batterie à permettre à ses clients d'échanger leurs certificats de CO2 (quotas d'émission de GES)





- La solution sera accessible par l'intermédiaire de l'application ou du site Web e.GO Connect, ce qui permettra aux clients de e.GO d'échanger leur certificat de CO2 (quotas d'émission de GES).

- Les clients de e.GO Life peuvent bénéficier d'un avantage monétaire allant jusqu'à 300 euros par an.

- e.GO Mobile a choisi Fairnergy comme premier partenaire officiel.

- e.GO Mobile utilisera le crédit monétaire de l'échange de certificat de CO2 de sa flotte existante pour soutenir des projets durables.

AACHEN, Allemagne, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Next.e.GO Mobile SE, le fabricant allemand indépendant de véhicules électriques urbains innovants et durables, a annoncé aujourd'hui qu'il permettra à ses clients d'échanger leurs quotas d'émission de GES (certificats de CO2). En collaboration avec le partenaire, Fairnergy, e.GO Mobile propose un traitement simple et rapide de la vente de quotas d'émission de GES via son site Web ou son application e.GO Connect. Les propriétaires de e.GO Life peuvent actuellement obtenir jusqu'à 300 euros par an de la vente de leurs quotas d'émission de GES. Le bénéfice de la vente de certificats est crédité au client. De plus, e.GO, en collaboration avec Fairnergy, offre aux clients la possibilité d'utiliser l'intégralité ou une partie de ce crédit, directement via la plateforme, pour soutenir des projets durables sélectionnés et ainsi, apporter une contribution réelle et durable à une transition énergétique sans émissions.

Plusieurs directives et initiatives ont été axées sur les objectifs de réduction des émissions à travers le continent en promouvant des solutions rentables et efficaces économiquement. Le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE de l'UE) a été le premier système de plafonnement et d'échange au niveau des installations au monde pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ( GES ). La directive européenne sur les énergies renouvelables (RED II) a été mise en place afin de permettre la réalisation des objectifs de réduction des GES. Parallèlement, le cadre réglementaire du SEQE national de l'Allemagne, entré en vigueur en 2021, visait à compléter le SEQE de l'UE, ouvrant la voie aux quotas de réduction des gaz à effet de serre (quotas d'émission de GES), attribués légalement à un véhicule électrique à batterie et qui pourraient être échangés et vendus.

Pour simplifier le processus et permettre aux clients de bénéficier de l'achat et de l'utilisation de e.GO Life - notre véhicule électrique à batterie - e.GO Mobile s'est associé à Fairnergy et est devenu le premier fabricant indépendant de véhicules entièrement électriques à batterie à offrir à ses clients en Allemagne une solution intégrée, numérique et transparente.

« Ce qui nous guide : favoriser une mobilité urbaine sans émissions en nous appuyant sur notre technologie de rupture et notre innovation. L'inclusion de nos clients dans ce parcours, afin qu'ils bénéficient de leur choix responsable, après avoir opté pour l'un des véhicules électriques avec batterie urbains les plus durables, est quelque chose que nous prenons également très au sérieux chez e.GO. En devenant le premier fabricant indépendant de véhicules électriques à batterie à proposer à nos clients des quotas d'émission de GES, nous franchissons une autre étape importante pour rendre l'électromobilité encore plus attrayante. Avec notre partenaire véritablement durable, nous rendons le processus aussi transparent et efficace que possible pour nos clients », a déclaré Ali Vezvaei, président du conseil d'administration de Next.e.GO Mobile SE.

Next.e.GO Mobile fera don de l'avantage monétaire découlant de l'échange de quotas d'émission de GES du parc existant de l'entreprise afin de soutenir des projets durables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1724464/ghg.jpg

