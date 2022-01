CAN 2021 : le média 100% Web Sport News Africa lance la première Fantasy League entièrement panafricaine





Le média sportif 100% Web Sport News Africa (SNA) annonce le lancement officiel de sa ligue fantasy panafricaine, une grande première pour le continent. Cette dernière offrira aux joueurs la possibilité de s'affronter en ligne et gratuitement, via la plateforme African Fantasy Stars by Sport News Africa, sur un mode similaire aux matches de football qui se tiendront du 9 janvier au 6 février 2022, au Cameroun, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations 2021.

African Fantasy Stars fonctionne sur le même principe qu'une Fantasy League classique. Le joueur est aux commandes d'une sélection et doit recruter les joueurs de son choix avec, cependant, des contraintes en matière de budget et de joueurs au sein d'une même sélection nationale (3 maximum). Il désigne son dispositif tactique, ses joueurs aux postes clés et, en fonction de la pertinence des choix effectués et des résultats obtenus en live, reçoit un certain nombre de points.

« Ce phénomène a connu un succès considérable sur les dernières années avec une réappropriation par les principales ligues nationales et internationales de football telles que la Premier League ou encore l'UEFA. Néanmoins, c'est la première fois qu'une ligue fantasy de football entièrement panafricaine voit le jour. Bien sûr, nous en sommes fiers ! » a déclaré Séné Ossebi-Douniam, Directrice Générale de Sport News Africa, rappelant le caractère inédit de cette initiative.

Conformément au calendrier de la CAN, les joueurs pourront se défier entre amis ou concourir pendant près d'un mois pour le titre de champion de l'African Fantasy Stars League avec la possibilité de gagner de nombreux lots dont des écrans plats, des smartphones, mais surtout une cagnotte exceptionnelle de 10 000? pour le grand vainqueur.

« La CAN est l'équivalent de l'Euro ou encore de la Copa América pour le continent. Il était donc important pour nous de permettre aux amoureux du ballon rond, notamment en Afrique, d'y prendre part sur un mode ludique et stimulant. Nous remercions nos partenaires et espérons que cette initiative décuplera le plaisir des fans qui suivront la compétition » a conclu Olivier Lombard, Directeur des Opérations de Sport News Africa.

Soutenue par la plateforme de paris sportifs en ligne congolaise Congo Bet, African Fantasy Stars s'inscrit dans le cadre du dispositif mis en place par Sport News Africa pour la CAN 2021 ? avec également un tableau Live Score et un mini-site, tous deux dédiés à cette compétition de référence pour le football africain.

À propos de Sport News Africa :

Sport News Africa (SNA) est un média panafricain d'actualités sportives qui porte l'ambition de devenir la référence de l'actualité sportive africaine sur l'ensemble du continent et dans la diaspora grâce à un réseau de journalistes correspondants répartis dans 16 pays d'Afrique. Sport News Africa fournit du contenu exclusif à ses 500 000 visiteurs mensuels en mettant en lumière les sportifs et acteurs de la culture africaine sur le continent et dans le monde par le biais d'une centaine de publications écrites par semaine et des productions audiovisuelles (interviews, chroniques vidéo, reportages). SNA se veut être une vitrine du monde du sport et de la culture en Afrique et participe au rayonnement des sportifs et artistes africains au-delà de leurs frontières. Sport News Africa jouit d'une communauté importante sur les réseaux sociaux, avec près de 250 000 abonnés cumulés, sur Facebook, Twitter et Instagram.

