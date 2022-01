BOC Group présente ADOIT 14.0, qui offre une expérience d'analyse d'architecture révolutionnaire





ADOIT 14.0 permet aux utilisateurs d'analyser, de travailler et de collaborer de manière dynamique et innovante. Grâce à cette nouvelle version, la visualisation des données atteint un tout autre niveau et les organisations peuvent mener leurs initiatives EA comme jamais auparavant

PARIS, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- BOC Group a annoncé aujourd'hui la sortie d'ADOIT 14.0. La nouvelle version offre aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données EA et leur permet de visualiser et de communiquer leurs architectures à leur manière.

Son design avant-gardiste apporte une nouvelle dynamique à ADOIT, permettant aux architectes et aux analystes d'explorer leurs portefeuilles numériques de la manière qu'ils souhaitent, de visualiser rapidement l'impact de leurs décisions et de partager ces informations avec d'autres parties prenantes. Conçu pour accroître l'agilité des initiatives EA et maximiser la valeur des données d'architecture, ADOIT 14.0 contribue de manière significative à la réalisation plus rapide des objectifs de transformation.

« L'analyse de l'architecture joue un rôle majeur dans la façon dont nous voyons nos organisations. C'est pourquoi nous avons veillé à ce que chacun puisse dynamiser ses données EA de manière transparente et obtenir des informations uniques », déclare Christoph Moser, chef de produit ADOIT.

« La version 14.0 optimise certains des aspects les plus puissants d'ADOIT pour offrir une expérience d'analyse personnalisée ultime. Nous sommes impatients de voir comment les utilisateurs vont exploiter cette plus grande flexibilité pour réaliser des investissements dans de meilleures conditions et une transformation rapide et efficace de leur entreprise. »

De plus, la dernière version propose de nombreuses autres mises à jour, notamment l'amélioration des systèmes intégrés de gestion (Management Office Integration) de BOC, ainsi que plusieurs nouvelles intégrations ADOIT qui permettent aux organisations de développer leurs écosystèmes encore plus rapidement !

Des informations détaillées sur cette nouvelle version sont disponibles sur le site web de BOC Group.

BOC Group encourage toutes les parties intéressées à découvrir cette nouvelle version d'ADOIT grâce à l'édition gratuite ADOIT:Community Edition et à bénéficier des dernières mises à jour.

À propos de BOC Group

BOC Group développe des logiciels de modélisation et de cartogrpahie ainsi que des services pour une gestion efficace et digitale des actifs de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement à vos besoins et peuvent s'intégrer à un grand nombre d'autres applications.

ADOIT compte parmi ses clients internationaux Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, l'aéroport international de Vienne et bien d'autres.

