i2c nomme Serena Smith au poste de directrice de la clientèle

i2c Inc., l'un des principaux fournisseurs de technologies bancaires et de paiements numériques, a nommé aujourd'hui Serena Smith au poste de directrice de la clientèle. Relevant d'Amir Wain, fondateur et PDG d'i2c Inc., Serena Smith supervisera la gestion des comptes mondiaux pour les relations clients existantes et nouvelles, soutenant la réussite des clients et garantissant l'excellence des parcours clients dans toutes les gammes de produits, à l'heure où la société poursuit son expansion mondiale et sa croissance rapide.

Serena apporte plus de deux décennies d'expertise à son nouveau rôle, ayant précédemment occupé des postes de direction chez RealPage, la plus grande plateforme technologique au service du secteur immobilier, Texas Capital Bank et FIS . Serena Smith a passé 16 ans chez FIS à divers postes à l'échelle mondiale. Ces trois dernières années, elle était directrice de la division Banques et paiements internationaux, et a occupé des fonctions à responsabilité commerciale et financière pour les produits de paiements en temps réel et les paiements d'entreprise. Ces postes ont valu à Smith de remporter des distinctions notables, notamment le prix Women in Payments USA 2019, le prix American Business Maverick of the Year 2018 et le prix PaymentsSource des 25 femmes les plus influentes dans le domaine des paiements en 2017. Serena est intervenue dans de nombreuses conférences sur les paiements, a été interviewée par des publications de l'industrie mondialement reconnues, a été membre ou a présidé un certain nombre de comités de paiement tenus en très haute estime, et a écrit plusieurs blogs sur les paiements.

« Je ne pourrais pas être plus heureux d'intégrer Serena dans notre équipe de direction à un moment aussi passionnant pour notre entreprise et pour l'ensemble de l'industrie. Elle apporte à i2c une vaste expérience dans la génération de réussite client pour les équipes mondiales, avec une expérience démontrée dans la création de partenariats solides pour le secteur des paiements », a déclaré Amir Wain, fondateur et PDG d'i2c Inc. « Notre mission est d'offrir des expériences client de qualité supérieure, et je suis certain que Serena est la candidate idéale pour superviser cet engagement à l'heure où nous continuons à faire évoluer nos opérations pour répondre à la demande de nos clients. »

« Rejoindre l'équipe d'i2c à un moment aussi crucial pour le secteur des paiements est une opportunité passionnante et gratifiante », a confié pour sa part Serena Smith. « Les clients innovent de bout en bout dans leurs offres de paiement et de banque numérique pour suivre le rythme des attentes des consommateurs d'aujourd'hui, et i2c est réputée pour fournir des solutions visionnaires à la portée, la vitesse et la fiabilité inégalées. Je suis impatiente de soutenir les clients d'i2c de manière créative et efficace tandis que l'entreprise continue de croître et de servir des clients à travers le monde. »

L'embauche de Serena Smith s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'i2c à étendre ses opérations et ses produits à l'échelle mondiale. Récemment, i2c a établi une référence dans l'industrie avec plus de 20 nouvelles implémentations sur dix marchés en un mois ; l'entreprise devrait lancer 50 autres implémentations d'ici la fin du premier trimestre 2022.

À propos d'i2c Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et de services bancaires hautement configurables. Grâce à la technologie exclusive « d'assemblage de blocs » d'i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et autres, et ce, rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d'une seule et même plate-forme en tant que service (Platform as a service, PaaS) d'envergure mondiale. Fondée en 2001 et basée dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération d'i2c prend en charge des millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires, couvrant tous les fuseaux horaires. Pour en savoir plus, consultez www.i2cinc.com, et suivez-nous sur @i2cinc.

