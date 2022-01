Xinhua Silk Road : Seraphim annonce les nouveaux modules photovoltaïques hautement efficaces de la série S5





BEIJING, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), un important fabricant mondial de produits solaires, a récemment lancé sa nouvelle génération de produits, les modules photovoltaïques hautement efficaces de la série S5 produisant une puissance maximale de 670 W et affichant une efficacité de 21,57 %.

Les modules de la série S5, qui intègrent de grandes plaquettes de silicium de 210 mm faisant appel à des technologies de barres omnibus multiples, de demi-cellule et de double vitrage, favorisant une fiabilité et un rendement accrus. Plus précisément, le nouveau produit, qui intègre la technologie associée aux barres omnibus multiples (12BB) aux plaquettes de silicium de 210 mm, augmente la surface réceptrice de lumière, tout en garantissant l'efficacité des cellules.

De plus, par rapport à la technologie habituelle d'espacement de 2 mm entre les cellules, le nouveau produit fait appel à une technologie d'encapsulation haute densité de 0,8 mm qui améliore considérablement la densité de puissance des modules et assure la qualité du produit.

Répondant aux différentes demandes pour des modules hautement efficaces, Seraphim a déployé deux versions, soit des modules à 132 cellules et à 120 cellules. Ces modules sont offerts avec une configuration à vitrage unique et à double vitrage et double face et produisent une puissance allant de 595 W à 670 W.

Le nouveau produit a démontré une grande fiabilité à la suite de tests comme la dégradation induite par le potentiel et une exposition à la grêle, à la poussière au sable et à l'ammoniac, et devrait donc être très concurrentiel dans le domaine des produits de modules photovoltaïques hautement efficaces.

« L'innovation a toujours été l'aspiration initiale de Seraphim, qui s'est donné pour mission de devenir un chef de file de l'industrie depuis sa création. Pendant des années, l'entreprise s'est énormément investie dans la R&D et a accumulé une vaste expérience unique dans la recherche et le développement de la technologie et du savoir-faire associés aux modules hautement efficaces », a déclaré Polaris Li, président du conseil d'administration et président de Seraphim.

Il a ajouté que la gamme de produits S5 offrira une expérience exceptionnelle aux clients de Seraphim, grâce au contrôle rigoureux des procédures de l'entreprise, à ses capacités en recherche et développement de la technologie, et à ses activités de conception et de mise au point de produits et de tests approfondis.

L'année 2021 marquait le dixième anniversaire de la création de Seraphim. Non seulement l'entreprise a obtenu d'importants succès commerciaux au cours des dix dernières années, mais elle a aussi contribué de façon importante au développement écologique de l'ensemble de la société.

Ses efforts lui ont valu de nombreux prix ; elle a notamment été reconnue comme un fabricant de modules photovoltaïques de premier plan de catégorie 1 par Bloomberg et comme un des meilleurs fabricants de modules par PV Evolution Labs.

À ce jour, plus de 14 GW de produits Seraphim ont été expédiés dans plus de 40 pays au monde.

