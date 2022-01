Discngine s'associe à ChemAxon pour améliorer sa plateforme 3decision® pour la découverte de médicaments novateurs axée sur la structure





PARIS, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Discngine, une société de logiciels et de services de recherche et d'informatique de laboratoire, annonce un partenariat stratégique avec ChemAxon, une société leader dans la chimio-informatique et la bio-informatique. En unissant leurs forces, les partenaires espèrent rationaliser la recherche pharmaceutique et biotechnologique impliquant des données structurelles biomoléculaires complexes.

La plateforme 3decision de Discngine stocke, catégorise et analyse les données structurelles protéine-ligand dans une base de connaissances centralisée. Sa valeur fondamentale comprend la transformation automatique des données structurelles sur les protéines générées au fil du temps en connaissances précieuses, facilement accessibles par les scientifiques pour des découvertes pratiques basées sur la structure.

Le partenariat avec ChemAxon portera les capacités de chimie et de biologie de 3decision à un niveau supérieur. L'intégration de plusieurs composants logiciels de chimio-informatique et biologie de ChemAxon dans 3decision élargira ses capacités à travailler sur de plus grandes entités biologiques, en plus des fonctionnalités déjà disponibles pour les protéines et les petites molécules. L'enregistrement et la visualisation des entrées biologiques, comme les anticorps ou les peptides, l'exploration efficace des données et les capacités analytiques avancées seront accessibles.

Éric Le Roux, PDG de Discngine, a expliqué : « L'avalanche de données structurelles biomoléculaires se produit en ce moment, ce qui entraîne des défis pour le traitement et l'analyse efficaces des données. Nous voulons fournir aux équipes de recherche la plateforme qui fera ce travail pour eux. La synergie de nos technologies aidera à accélérer le développement de la prochaine génération de médicaments biologiques en utilisant une approche basée sur la structure ! »

Efi Hoffmann, co-directrice des produits chez ChemAxon, a ajouté : « Il est essentiel de continuer à innover et à se développer avec le marché que nous connaissons si bien. C'est pourquoi nous sommes si heureux de collaborer avec Discngine sur ce projet et d'élever nos capacités mutuelles à un niveau supérieur. »

Dans les semaines à venir, Discngine et ChemAxon organiseront un événement conjoint pour donner plus de détails sur les opportunités techniques et scientifiques découlant de ce partenariat.

À propos de Discngine ? www.discngine.com

Discngine, société basée à Paris, propose des logiciels et des services informatiques pour les organismes de recherche en sciences de la vie.

Notre expertise en chimio-informatique, bio-informatique structurelle, informatique de laboratoire, gestion des connaissances et prise de décision est disponible dans une variété d'éléments livrables allant du développement personnalisé et des solutions SaaS aux composants logiciels et à l'intégration de produits tiers.

Plateforme 3decision® : www.3decision.discngine.com

À propos de ChemAxon ? www.chemaxon.com

ChemAxon est une société de logiciels chimiques et biochimiques. Nous avons développé plus d'une douzaine d'applications, dont JChem Engines, Marvin, Design Hub et d'autres, qui sont largement utilisées dans les universités, les entreprises et les sociétés de brevets du monde entier. Les clients comprennent Bayer, GlaxoSmithKline et Bristol-Myers Squibb. Nous avons des bureaux à Budapest, Bâle, Boston et San Diego et des distributeurs dans le monde entier.

Contact : Marija Martini, gestionnaire de communauté, marija.martini@discngine.com ; Valentin Beuchillot, gestionnaire marketing, valentin.beuchillot@discngine.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1724555/Discngine_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 janvier 2022 à 02:00 et diffusé par :