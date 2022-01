Headspace Health annonce l'acquisition de Sayana, société de santé mentale et de bien-être, axée sur l'IA





Headspace Health, fournisseur de la plateforme de santé mentale numérique la plus accessible et la plus complète au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Sayana, société de santé mentale et de bien-être axée sur l'IA. Sayana renforcera la capacité de Headspace Health à fournir des contenus d'autosoins personnalisés à sa base de membres mondiale en plein essor.

Fondée en 2018 et soutenue par Y Combinator en 2020, Sayana permet aux utilisateurs du monde entier d'améliorer leur bien-être mental, en aidant ses membres à devenir plus attentifs aux liens entre leurs émotions et les événements. L'application Sayana Self-Care s'appuie sur des sessions de chat avec un personnage d'IA nommé Sayana, qui encourage les utilisateurs à suivre leur humeur et les éléments qui l'influencent. Sayana personnalise l'expérience des utilisateurs en fonction de leurs enregistrements et de leurs tendances d'humeur, en délivrant des contenus de haute qualité, ajoutés à des exercices d'autosoins basés sur la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), la thérapie d'acceptation et d'engagement (TAE), et la thérapie comportementale dialectique (TCD), ainsi que des exercices de respiration. En outre, l'application Sayana Sleep aide les membres à bénéficier de séances séquencées de sommeil profond et réparateur, en fonction de leur humeur et de leurs habitudes de sommeil.

« Dans le domaine en pleine croissance des applications de santé mentale et de bien-être, Sayana a développé une expérience unique et stimulante pour ses membres, grâce à des algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique, de classe mondiale », a déclaré Russell Glass, PDG de Headspace Health. « La technologie de Sayana, et plus important encore, l'équipe de Sayana, nous permettront de promouvoir significativement notre stratégie de produits et de contenus, alors que nous continuons de bâtir la plateforme de santé mentale et de bien-être la plus complète au monde. »

Fruit de la fusion récente entre Headspace et Ginger, Headspace Health crée une expérience intégrée permettant d'aborder le spectre complet des besoins en santé mentale, de la prévention jusqu'aux soins cliniques, le tout à partir d'une seule plateforme soutenue par l'IA et la science des données. Aujourd'hui, Ginger tire parti de l'IA pour soutenir son équipe de coachs en santé comportementale, thérapeutes et psychiatres, afin d'assurer des interactions de qualité avec les membres, un suivi global des services, et une collaboration étroite avec les prestataires de soins. Headspace exploite la puissance de l'IA pour délivrer et recommander des contenus destinés à favoriser l'adoption d'habitudes saines. Grâce à l'ajout de Sayana, Headspace Health renforcera sa capacité à personnaliser l'expérience de ses membres, de sorte à mieux comprendre, soutenir et améliorer leurs émotions et leur humeur.

Sergey Fayfer, fondateur et PDG de Sayana, rejoindra Headspace Health à un poste de direction des produits, aux côtés d'une équipe expérimentée d'ingénieurs et de concepteurs chargés de faire évoluer encore davantage les expériences uniques et stimulantes que la société propose à ses membres.

« Depuis notre création, nous avons pour mission chez Sayana, de rendre les autosoins accessibles à tous », a indiqué Sergey Fayfer, fondateur et PDG de Sayana. « Nous sommes ravis de joindre notre technologie à nos compétences d'experts techniques et de conception, pour contribuer aux efforts de Headspace Health visant à démocratiser des soins de santé mentale abordables et de haute qualité, à travers le monde. »

Les termes du contrat n'ont pas été dévoilés.

À propos de Headspace Health

Headspace Health est le principal fournisseur de solutions de santé mentale et de bien-être, à l'échelle mondiale. Au travers de notre marque phare, Headspace, nous avons influencé la vie de plus de 100 millions de personnes dans 190 pays, grâce à des outils de pleine conscience, destinés à gérer le stress, le sommeil et l'attention. Les marques de notre entreprise, Headspace for Work et Ginger, sont distribuées dans plus de 3 500 entreprises, dont Starbucks, Adobe, Delta Air Lines, et ViacomCBS ; et via des régimes de santé tels que Cigna. Nos membres et les employés des entreprises partenaires ont accès à des outils de pleine conscience et de méditation, à la TCC, des séances de coaching, et des outils de thérapie et de psychiatrie, qui en favorisant leur état de santé stimulent aussi à terme leur productivité. Pour en savoir plus sur Headspace Health et notre gamme de marques, rendez-vous sur www.headspacehealth.com.

