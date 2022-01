Avis aux médias - Visite du nouveau site d'hébergement d'urgence pour personnes en situation d'itinérance





MONTRÉAL, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à participer à une visite médiatique du nouveau site permettant d'accueillir les personnes en situation d'itinérance dans le cadre de la trajectoire clinique COVID-19.

La visite se fera en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, la présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Sonia Bélanger, la responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle au comité exécutif de la Ville de Montréal, Josefina Blanco, le président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, James Hughes, le vice-président Québec de la Croix-Rouge canadienne, Pascal Mathieu, le directeur et Coordonnateur de sécurité civile du Service de sécurité incendie de Montréal, Richard Liebmann ainsi que le commissaire aux personnes en situation d'itinérance de la Ville de Montréal, Serge Lareault.

Suite à la visite, les représentants des médias pourront s'adresser aux intervenants. Conformément aux consignes de santé publique, le port du masque est obligatoire. La période de questions se déroulera après la visite, à l'extérieur.

Date : Le jeudi 13 janvier 2022



Heure : 9 h 15



Lieu : Stade de soccer de Montréal

Parc Frédéric-Back

9235 Av. Papineau

Montréal, (Québec), H2M 2G5

