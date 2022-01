Gustave Roussy renouvelle l'accord relatif à la solution TrialMaster EDC avec Anju Software pour accélérer les études cliniques complexes en oncologie





L'un des meilleurs hôpitaux de recherche sur le cancer au monde cite le succès sur cinq ans de la plateforme de gestion des données cliniques dans le soutien apporté à divers plans d'étude

FORT LAUDERDALE, Floride, et PARIS, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Anju Software a annoncé que Gustave Roussy, l'un des cinq principaux centres de recherche sur le cancer au monde et l'hôpital européen le mieux classé pour la recherche en oncologie, avait renouvelé son accord pour utiliser la solution de l'entreprise TrialMaster Electronic Data Capture (EDC). Au cours des cinq dernières années, Gustave Roussy a utilisé TrialMaster avec succès pour accélérer et améliorer l'efficacité des essais en oncologie dans une myriade de modèles d'essais cliniques.

Dans le cadre de l'accord, Gustave Roussy continue de travailler avec Anju Software pour faire progresser ses travaux de recherche clinique sur le cancer en tirant parti de la plateforme de saisie de données électroniques TrialMaster et de gestion des données des études cliniques. Les avantages que présentent TrialMaster pour Gustave Roussy comprennent la flexibilité et l'évolutivité, qui soutiennent l'évolution des conceptions des études cliniques, telles que les essais « umbrella » (ou « parapluie »), « basket » (ou « panier ») et les autres essais menés sur diverses plateformes.

« Le système Anju TrialMaster EDC a joué un rôle central dans l'expansion de notre travail clinique au cours des cinq dernières années et est parfaitement adapté aux complexités et aux risques liés à l'étude de nouveaux composés oncologiques », a déclaré Stefan Michiels, chef du service de biostatistique et d'épidémiologie de Gustave Roussy. « Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Anju alors que la technologie de la plateforme TrialMaster se perfectionne pour répondre aux besoins et aux exigences changeants de la recherche clinique sur le cancer. »

TrialMaster EDC est la suite EDC la plus intuitive du marché, offrant une convivialité et une flexibilité supérieures. Cette plateforme logicielle novatrice est une solution EDC complète destinée aux essais cliniques de phase I à IV. Elle optimise l'efficacité et réduit le flux de travail tout en améliorant la qualité des données, ce qui accélère les délais de soumission des études.

« Ce fut un honneur pour nous de travailler avec Gustave Roussy au cours des dernières années et d'être témoin de l'impact de TrialMaster sur les programmes de recherche sur le cancer, qui offrent de nouvelles options de traitement novatrices pour les besoins considérables de ces populations de patients », a déclaré Rohit Mistry, vice-président senior chez Anju Software pour la région EMEA. « Nous sommes ravis de poursuivre ce travail essentiel avec nos partenaires de Gustave Roussy. Leur confiance dans Anju Software et TrialMaster confirme notre travail et renforce notre engagement à fournir des services de qualité supérieure au profit des patients atteints de cancer partout dans le monde. »

À propos de Gustave Roussy

Classé au premier rang des centres européens de cancérologie et au cinquième rang mondial, Gustave Roussy est un centre d'expertise. Il est consacré entièrement aux patients atteints de cancer. L'Institut est membre fondateur du Paris Saclay Cancer Cluster. C'est une source d'avancées diagnostiques et thérapeutiques. Il concerne près de 50 000 patients par an et son approche intègre la recherche, les soins aux patients et l'enseignement. Il se spécialise dans le traitement des cancers rares et des tumeurs complexes et traite tous les cancers chez les patients de tout âge. Ses soins sont personnalisés et combinent les méthodes médicales les plus avancées avec une appréciation des besoins humains du patient. En plus de la qualité du traitement offert, les aspects physiques, psychologiques et sociaux du patient sont respectés. Plusieurs milliers de professionnels de la santé (à savoir, 3 200) travaillent sur ses deux campus : Villejuif et Chevilly-Larue. Gustave Roussy réunit les compétences essentielles à la recherche pour la plus haute qualité en oncologie : un quart des patients traités sont inclus dans les essais cliniques.

Pour plus d'informations, consultez les sites et/ou réseaux sociaux ci-après : www.gustaveroussy.fr/en, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram.

À propos d'Anju Software

Anju Software fournit une plateforme adaptative pour les essais cliniques, les affaires médicales et un référentiel de données et de contenu, nouvellement conçu, à la fine pointe de la technologie. Il s'agit d'une solution analytique basée sur l'IA, combinée à des capacités d'intégration de données et d'applications, au service des marchés mondiaux de la recherche pharmaceutique, biotechnologique et contractuelle des sciences de la vie.

