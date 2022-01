Agendia va fournir au Brésil la première plateforme Digital MammaPrint





Agendia, Inc., une société commerciale spécialisée dans l'oncologie de précision pour le cancer du sein, a annoncé aujourd'hui une proposition d'accès rapide à sa plateforme Digital MammaPrint pour les patientes atteintes d'un cancer du sein au Brésil, élargissant ainsi l'offre de la société dans ce pays qui cherche à fournir des informations essentielles issues des tests de dépistage pour le cancer à la communauté mondiale du cancer du sein. Le Brésil est le premier pays où Digital MammaPrint analyse des échantillons, ce qui permet aux médecins et à leurs patientes de recueillir de précieux renseignements génomiques issus de l'image numérisée d'une tumeur du cancer du sein. Les résultats concernant les tumeurs individuelles se verront désormais éclairés grâce à la nouvelle plateforme d'intelligence artificielle (IA), ce qui permettra également d'améliorer les délais de prise de décision en matière de traitement.

En offrant aux médecins brésiliens et à leurs patientes un accès rapide aux résultats du test Digital MammaPrint, Agendia pense toucher une population de patientes comprenant les plus de 66 000 femmes au Brésil diagnostiquées depuis peu avec un cancer du sein pendant la seule année 2020, ce qui donnera la possibilité d'une intervention plus précoce et plus rapide pour ces femmes tout au long du continuum de soins.1

« L'intégration de l'IA dans l'équation MammaPrint pour les patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce peut être un accélérateur sans précédent en matière d'utilisation de tests et de diagnostics génomiques dans le traitement de cette maladie ; elle est aussi potentiellement transformatrice pour les femmes atteintes d'un cancer du sein dans le monde entier », a déclaré Mark Straley, CEO d'Agendia. « La stratification du cancer du sein grâce à l'analyse par l'IA d'une image de tissu tumoral qualifiée par la quantité stupéfiante de nos données cliniques exclusives, peut changer fondamentalement la façon de traiter le cancer du sein dans le monde. Grâce à la connaissance approfondie et à l'expertise d'Agendia en matière de génomique fonctionnelle dans le cancer du sein, nous sommes fiers d'apporter aux médecins brésiliens et aux femmes qu'ils cherchent à traiter, de solides données scientifiques et le bénéfice clinique apporté par MammaPrint, ainsi que de nouvelles capacités numériques, éclairées par la formidable puissance de l'IA ».

Digital MammaPrint d'Agendia est alimenté par la plateforme Paige dans le cloud, grâce à un partenariat que les deux sociétés ont annoncé en novembre 2020. Il s'agit du premier produit issu de cette collaboration, initialement orientée vers le développement de tests numériques pour planifier des traitements précoces. Les tests génomiques ont joué un rôle essentiel dans l'établissement du risque de récidive et de la biologie des tumeurs, à mesure que les médecins et leurs patientes prennent des décisions sur la voie à suivre.

« La présentation de Digital MammaPrint aux médecins et à leurs patientes au Brésil constitue une étape importante pour augmenter l'accès à des tests de diagnostic de qualité, basés sur l'IA », a déclaré David Klimstra, M.D., fondateur et directeur médical de Paige. « Nous sommes très heureux de nous associer à Agendia pour faire progresser notre objectif commun de transformer les données pathologiques en informations cliniques claires et exploitables et obtenir ainsi de meilleurs résultats pour les patientes ».

À l'échelle mondiale, l'accès aux connaissances de Digital MammaPrint ouvre la porte à des options de soins diagnostiques pour les femmes du monde entier diagnostiquées avec un cancer du sein et qui n'ont pas accès aux tests génomiques ou aux infrastructures de laboratoire ésotériques.

« Pour les patientes du monde entier atteintes d'un cancer du sein n'ayant pas un accès direct aux tests génomiques de leur cancer, la possibilité d'obtenir de telles informations à partir d'une image diapositive pourrait se révéler révolutionnaire. L'introduction d'une plateforme numérique, informée par l'IA et permettant d'interpréter le profil génomique de leur tumeur spécifique peut être d'une grande valeur clinique et offrir l'avantage supplémentaire de préserver le précieux tissu tumoral pour une utilisation ultérieure. Nous utilisons une plateforme innovante et accomplissons un travail révolutionnaire grâce à elle », a déclaré William Audeh, M.D., directeur médical d'Agendia. « L'objectif ultime vise à ce que les patientes aient accès à des informations vitales sur leur cancer avec un outil ayant la capacité de leur fournir ces informations plus rapidement, grâce à la technologie numérique. Nous pensons que plus tôt nous pourrons mettre les informations de MammaPrint entre les mains des médecins pour leur prise de décision, mieux ce sera pour leurs patientes ».

MammaPrint d'Agendia est un test pronostique de 70 gènes qui stratifie le risque de récidive d'une patiente spécifique et fournit un marqueur pronostique pour permettre de notifier ce risque avec d'autres facteurs clinicopathologiques. MammaPrint éclaire les décisions quant à la thérapie systémique préopératoire, à la chimiothérapie adjuvante et à l'endocrinothérapie adjuvante. Les capacités numériques du test devraient permettre aux médecins et à leurs patientes d'obtenir des informations claires et exploitables aux points de décision critiques ou à d'autres, tout au long du continuum de soins du cancer.

À propos d'Agendia

Agendia est une société commerciale motivée par une mission dont l'objectif est de permettre une prise de décision optimisée en fournissant aux médecins des solutions de diagnostic et d'information de nouvelle génération qui peuvent servir à améliorer les résultats des patientes atteintes de cancer du sein dans le monde entier. La société propose actuellement deux tests de profilage génomique disponibles dans le commerce qui permettent aux chirurgiens, aux oncologues et aux pathologistes de personnaliser le traitement des femmes à des points d'intervention critiques tout au long de leur parcours.

MammaPrint® est un test pronostique de 70 gènes qui, avec d'autres facteurs clinicopathologiques, établit le risque de récidive du cancer du sein d'une patiente spécifique. BluePrint® est un test de sous-typage moléculaire de 80 gènes qui identifie la biologie sous-jacente d'un cancer du sein individuel afin de fournir des informations sur son comportement, son pronostic à long terme et sa réponse potentielle à un traitement systémique. Ensemble, MammaPrint® et BluePrint® fournissent une vision holistique du cancer du sein d'une patiente, ce qui permet aux médecins de choisir le meilleur plan de traitement de manière objective.

Pour de plus amples informations sur les tests d'Agendia et les essais en cours, veuillez consulter le site à l'adresse www.agendia.com.

1 Silva, J et.al. 25 Jan. 2021. Breast Cancer Mortality in Young Women in Brazil. Front. Oncol. 10:569933. Doi: 10.3389/fonc.2020.569933.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 janvier 2022 à 18:25 et diffusé par :