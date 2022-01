Avis aux médias - Le ministre Lametti fera une annonce de financement pour soutenir les familles des FFADA





OTTAWA, ON, le 12 janv. 2022 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, fera une annonce de financement au sujet du soutien aux familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Il sera accompagné de Dwayne Yasinowski, directeur de l'éducation de Caring Hearts Counseling.

Date : Le jeudi 13 janvier 2022



Heure : 9 h (HNC)

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire à l'avance par courriel à media@justice.gc.ca, en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'ils représentent. Le lien MS Teams et les renseignements téléphoniques seront fournis aux personnes inscrites.

