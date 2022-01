Natixis Investment Managers vendra son bloc d'actions de Fiera Capital





Natixis Investment Managers et Fiera Capital renouvellent leur entente de distribution

MONTRÉAL et PARIS, le 12 janv. 2022 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société ») et Natixis Investment Managers (« Natixis IM ») ont annoncé aujourd'hui que Natixis IM a l'intention de vendre la totalité des 10,68 millions d'actions à droit de vote subordonné de catégorie A (les « actions de catégorie A ») qu'elle détient actuellement dans Fiera Capital par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive indirecte.

Fiera Capital et Natixis IM ont l'intention de conclure une convention privée visant le rachat aux fins d'annulation de 3,56 millions d'actions de catégorie A pour un prix de rachat total de 34,888,000 $. En outre, Natixis IM paiera à Fiera Capital des frais de transaction.

Dans le cadre d'une opération distincte, Natixis IM entend vendre 7,12 millions d'actions de catégorie A par l'intermédiaire d'un syndicat financier dirigé par RBC Marchés des capitaux par voie de prise ferme en bloc sans prospectus.

Les opérations devraient être conclues dans le courant de la journée et réglées le 14 janvier 2022. La clôture du rachat d'actions sera conditionnée par la clôture de la prise ferme en bloc. À la suite de ces opérations, Natixis IM ne détiendra plus aucune action de Fiera Capital. Toutefois, l'entente de distribution conclue en mai 2019 entre Natixis IM et Fiera Capital, qui établissait Fiera Capital comme distributeur canadien privilégié de Natixis IM pour ses stratégies de placement, restera en vigueur, sous réserve de certaines modifications. La Convention relative aux droits des investisseurs entre Natixis IM et Fiera Capital, la Convention d'option d'achat entre Natixis IM et Fiera Capital S.E.C. et la Convention de vote / Convention d'option de vente entre Natixis IM et Jean-Guy Desjardins seront résiliées.

« La création de valeur relati

ve à l'allocation efficace et stratégique de capital constitue un pilier fondamental de la stratégie de Fiera Capital. Par conséquent, l'achat d'actions auprès de Natixis Investment Managers représente une occasion unique pour nous de racheter nos actions à un prix attrayant, ce qui est conforme à cette vision tout en soutenant nos objectifs dans le cadre de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président exécutif du conseil d'administration de Fiera Capital.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Natixis dans le cadre de notre entente de distribution, qui a permis à Fiera Capital d'offrir une sélection encore plus large de stratégies d'investissement complémentaires à sa clientèle, résultant ainsi en une personnalisation accrue de leurs portefeuilles. Nous avons hâte de continuer à consolider ce partenariat », a ajouté Jean-Philippe Lemay, président mondial et chef de la direction de Fiera Capital.

« Nous avons le plaisir de poursuivre notre partenariat de distribution stratégique avec Fiera Capital, qui a permis aux deux firmes d'offrir à leur clientèle une gamme complémentaire de stratégies de placement pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers, a affirmé Tim Ryan, chef de la direction de Natixis Investment Managers. La cession de nos actions de Fiera Capital nous donnera une flexibilité supplémentaire pour répartir le capital en fonction de nos priorités stratégiques à long terme. »

Une décision favorable a été obtenue de l'Autorité des marchés financiers pour dispenser Fiera Capital des exigences de l'offre publique de rachat en vertu des lois applicables au rachat d'actions, qui sera effectué à escompte conformément à cette décision.

Le rachat d'actions sera pris en compte dans le nombre maximal d'actions de catégorie A qui peuvent être rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« offre publique de rachat ») de Fiera Capital, qui permet des rachats à l'extérieur des installations de la Bourse de Toronto au moyen d'ententes privées conformément aux ordonnances d'exemption émises par les autorités de réglementation des valeurs mobilières. En vertu de l'offre publique de rachat, Fiera Capital a été autorisée à racheter jusqu'à 4 000 000 d'actions de catégorie A d'ici le 15 août 2022. En lien avec le rachat d'actions, Fiera Capital a l'intention de modifier l'offre publique de rachat de manière à augmenter le nombre maximal d'actions de catégorie A pouvant être rachetées à 6 335 600 actions de catégorie A (représentant 10 % du flottant des actions de catégorie A le 2 août 2021), à compter du 17 janvier 2022. Fiera Capital ne sera pas autorisée à effectuer d'autres achats dans le cadre de l'offre publique de rachat jusqu'à ce que cette modification entre en vigueur. Au 12 janvier 2022, Fiera Capital avait racheté 1 025 522 actions de catégorie A en vertu de son offre publique de rachat.

Les renseignements concernant le rachat d'actions, y compris le nombre d'actions de catégorie A rachetées aux fins d'annulation et le prix total payé, seront publiés sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com après la fin de l'opération. Fiera Capital ne publiera pas de communiqué de presse supplémentaire concernant ces opérations.

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives portant sur des événements ou résultats futurs et fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Les déclarations prospectives incluent aussi tout commentaire en lien avec la conclusion de la vente par voie de prise ferme en bloc, le rachat des actions et les échéanciers prévus. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « croit », « s'attend à », « planifie », « prévoit », « estime », « pourrait augmenter », « pourrait fluctuer », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », ou « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions, ainsi que des expressions similaires conjuguées au conditionnel ou au futur, comme « fera », « devrait » et « pourrait ».

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses, risques inhérents et incertitudes, tant généraux que particuliers, ainsi que le risque que les prévisions, projections, attentes ou conclusions s'avèrent inexactes. L'incertitude engendrée par la pandémie de COVID-19 a accentué ce risque en raison des défis additionnels qu'elle pose pour la formulation de prévisions, projections, attentes ou conclusions.

La Société ne garantit donc pas que ses déclarations prospectives se réaliseront et elle conseille aux lecteurs de ne pas s'y fier indûment, puisque les résultats et faits réels pourraient différer sensiblement des estimations et prévisions, projections, attentes ou conclusions qui y sont exprimées qui comprennent, notamment, les risques reliés à l'échec de la conclusion de la vente par voie de prise ferme en bloc ou le rachat des actions dans un délai opportun ou pas du tout, le risque lié au rendement et au placement des ASG, la concentration des actifs sous gestion au sein d'un nombre limité de stratégies, le risque de réputation, le risque lié aux questions réglementaires, les politiques, procédures et capacité de sécurité de l'information, le risque lié aux litiges, la couverture d'assurances, les relations avec des tiers, la croissance et l'intégration des entreprises acquises, la croissance des ASG, le personnel clé et d'autres facteurs décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020 et dans les autres documents déposés périodiquement sur www.sedar.com.

La liste des facteurs susmentionnés n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives figurant au présent document ou dans toute autre information présentée par Fiera Capital, les investisseurs et autres devraient considérer avec prudence les facteurs précédents et d'autres incertitudes et éventualités. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective, écrite ou verbale énoncée à l'occasion par la Société ou en son nom à la lumière de nouveaux événements ou circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 180,8 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2021. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au coeur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

À propos de Natixis Investment Managers

L'approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de l'expertise ciblée de plus de 20 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs1 au monde avec plus de 1 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion2 (1 199,4 milliards d'euros), Natixis Investment Managers propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des produits innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au développement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme.

Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers est détenue à 100% par Natixis. Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième plus grand groupe bancaire français. Les sociétés de gestion affiliées à Natixis Investment Managers comprennent AEW, Alliance Entreprendre, AlphaSimplex Group, DNCA Investments3, Dorval Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris Associates, Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seeyond, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment Management et WCM Investment Management. Nous proposons également des solutions d'investissement par le biais de Natixis Investment Managers Solutions et Natixis Advisors, LLC. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn : linkedin.com/company/natixis-investment-managers.

Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2021 a classé Natixis Investment Managers comme le 15e plus grand gestionnaire d'actifs au monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2020. 2 Les actifs sous gestion ("AUM") au 30 septembre 2021 sont de 1 390 milliards de dollars. Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Manager. A l'exclusion de H2O Asset Management. 3 Une marque de DNCA Finance.

