Mario Hébert annonce son départ à titre de directeur général du Ciaq en mars prochain - Johanne Chartier directrice générale adjointe deviendra la nouvelle directrice générale





SAINT-HYACINTHE, QC, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Après 15 années de service au sein du Ciaq, comme administrateur externe de 2005 à 2010, puis directeur général de 2012 à aujourd'hui, M. Mario Hébert annonce qu'il quittera ses fonctions à compter du 11 mars prochain. Mme Johanne Chartier, directrice générale adjointe, deviendra la nouvelle directrice générale à compter de cette date.

« Au nom des membres du conseil d'administration, de nos propriétaires, de nos employés et clients, je tiens à remercier chaleureusement Mario Hébert pour son travail exceptionnel au sein de notre organisation, a souligné Jean-François Morin, président du Ciaq. Sous sa direction, le Ciaq a entrepris une transformation en profondeur qui lui a permis de s'adapter à la nouvelle réalité de notre marché et, surtout, de renforcer son positionnement comme le leader de la génétique bovine au Québec. Son leadership visionnaire, sa grande connaissance et son profond respect des organisations collectives, propriétés des producteurs, ont été pour lui des atouts afin d'assurer la pérennité du Ciaq et son positionnement dans une perspective d'avenir. »

Engagé depuis plus de 30 ans au sein du syndicalisme agricole et de la coopération agricole, Mario Hébert a toujours ressenti une immense fierté d'être au service des producteurs et des productrices agricoles du Québec.

« Je suis très heureux d'avoir apporté mon humble contribution à cette belle et grande organisation qui célèbrera ses 75 ans en 2023. Propriété des producteurs, copropriétaire avec EastGen et WestGen de Semex, un des leaders mondiaux de la génétique bovine, le Ciaq est toujours la référence dans son marché. C'est avec le sentiment du devoir accompli que je quitte bientôt mes fonctions. Je laisse une organisation qui dispose des moyens de ses ambitions pour continuer à servir les producteurs avec la meilleure génétique et surtout une équipe de professionnels leur offrant une qualité de service inégalée. Je suis immensément reconnaissant de la confiance de mes collègues de travail, des membres des conseils d'administration et plus particulièrement des trois présidents qui m'ont guidé et soutenu tout au long de ces années. À vous tous, MERCI du fond du coeur. »

Une nomination sous le sceau de la consolidation et de la continuité pour Johanne Chartier

« Je félicite Mme Johanne Chartier pour sa nomination à titre de directrice générale. Johanne a toute la confiance et l'appui des membres du conseil d'administration. Avec son leadership, son enthousiasme contagieux et ses compétences hors du commun, nous comptons sur elle pour que le Ciaq puisse réaliser sa vision d'avenir, qui consiste demeurer le numéro un dans les services génétiques bovins au Québec. Son professionnalisme, sa connaissance approfondie de l'organisation, ses qualités de gestionnaire et sa rigueur, qui constitue sa marque de commerce depuis 26 ans au sein de notre organisation, sont autant de qualités fondamentales nécessaires pour réaliser notre mission d'être une organisation efficace et d'atteindre nos objectifs de toujours répondre aux besoins des producteurs et de contribuer au développement de Semex », ajoute Jean-François Morin.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que j'exercerai mes nouvelles fonctions, a déclaré Johanne Chartier. Je suis honorée de la confiance qui m'est témoignée par le conseil d'administration. Tout d'abord, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Mario Hébert pour la confiance qu'il m'a accordée et toutes les connaissances qu'il m'a transmises. Tout au long de ma carrière au Ciaq, j'ai eu le privilège de travailler sous le leadership de cinq directeurs généraux et avec de nombreux collègues qui ont grandement contribué à l'évolution et au développement du Ciaq. J'entreprends mon nouveau mandat, entourée d'une équipe compétente, avec le souci de dépasser les attentes des producteurs et d'assurer le statut du Ciaq comme numéro un dans la génétique bovine au Québec. »

Leader en génétique et reproduction bovine, le Ciaq compte 73 ans d'existence et emploie près de 250 personnes à travers le Québec. Sa mission est de soutenir la rentabilité des producteurs laitiers et de boucherie, en distribuant des produits et services de génétique bovine de classe mondiale, adaptés aux besoins évolutifs des producteurs québécois, ainsi que des produits de la ferme, permettant d'améliorer la rentabilité de leurs troupeaux dans les secteurs laitiers et de boucherie. Le Ciaq est la propriété de trois groupes de producteurs du Québec : Les producteurs de lait du Québec (PLQ), le Conseil québécois des races laitières inc. (CQRL) et le Conseil provincial des cercles d'amélioration du bétail inc. (CPCAB).

Biographie de Mme Johanne Chartier

Après avoir complété un baccalauréat en relations industrielles à l'Université de Montréal et un MBA aux HEC, Johanne Chartier a oeuvré dans le domaine de l'hôtellerie tant aux opérations qu'aux ressources humaines pour ensuite se joindre à une entreprise de transport en petit colis. En 1996, elle a joint l'équipe du Ciaq en oeuvrant à la direction des ressources humaines pour ensuite occuper les fonctions de directrice adjointe aux finances et l'administration. En 2012, elle a été nommée directrice générale adjointe et en plus d'occuper des fonctions de gestionnaire en administration afin d'assurer la conformité des orientations et des objectifs stratégiques de la direction générale et du conseil d'administration. Elle avait sous sa responsabilité les directions de l'administration, des finances, des technologies de l'information, des ressources humaines. Depuis 2018, la direction du traitement et de l'expédition des commandes et des produits de la ferme a été ajoutée à sa gouverne. Au fil des ans, Madame Chartier a été responsable de nombreux projets tels que la certification ISO, la rénovation de l'édifice du siège social à St-Hyacinthe et tout dernièrement, la mise en place d'une boutique en ligne.

SOURCE CIAQ

Communiqué envoyé le 12 janvier 2022 à 16:00 et diffusé par :