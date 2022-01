COLLÈGE HERZING INTERVIENT POUR PRENDRE EN CHARGE LES ÉTUDIANTS DES COLLÈGES PRIVÉS





Les étudiants touchés par la fermeture de collèges privés peuvent terminer leurs études sans frais supplémentaires

MONTRÉAL, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ - À la lumière des récentes fermetures de collèges privés au Québec, le Collège Herzing de Montréal s'engage à faire en sorte que tous les étudiants touchés puissent terminer leurs études sans frais supplémentaires. Cela implique, le crédit financier pour les frais de scolarité payés jusqu'à la totalité du coût d'un programme et le crédit académique pour les cours déjà terminés seront pleinement acceptés au collège Herzing. Le paiement effectué et les crédits peuvent être appliqués au même programme, s'il est proposé par Herzing, ou à un autre programme Herzing. Un étudiant devra montrer la documentation des sommes versées pour le crédit financier et les relevés de notes pour les crédits académiques.

Michael McAllister, président du Collège, a déclaré: « Le système éducatif des Collèges Herzing a diplômé plus de 40 000 étudiants au Canada au cours des 53 dernières années - Vous pouvez compter sur nous ! Nous ne voulons pas que des étudiants soient privés de leur éducation à la suite de cette tournure des événements. »

À propos du Collège Herzing: Le système collégial Herzing comprend aussi des collèges à Ottawa, Toronto, Cambridge et Winnipeg. Depuis 1968, les Collèges Herzing appartiennent et sont gérés par la famille Herzing. Sa politique a toujours été d'accorder des crédits financiers, et des crédits académiques, le cas échéant, à tous les étudiants laissés pour compte en raison de la fermeture des collèges afin qu'ils puissent terminer leurs études sans frais supplémentaires.

