Crown Sterling annonce le lancement de son application et portefeuille natifs

NEWPORT BEACH, Californie, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Crown Sterling Limited LLC annonce aujourd'hui le lancement public de son application de messagerie sécurisée et de son portefeuille au format natif. L'application de bureau, disponible sur Windows® et Mac®, prend en charge le stockage et le transfert du jeton utilitaire Crown Sovereign (CSOV). L'application peut être téléchargée ici.

L'application permet aux détenteurs de jetons CSOV de stocker leurs jetons, d'effectuer des transferts à l'intérieur et à l'extérieur du portefeuille et d'accéder aux détails de déverrouillage de la vente de jetons privés. Les détenteurs de jetons peuvent également utiliser la fonction de messagerie de l'application pour envoyer des messages chiffrés et des biens numériques en utilisant le protocole cryptographique exclusif de l'entreprise, CrownEncrypttm.

« Nous sommes heureux de lancer l'application pour le portefeuille, notre application mobile iOS sera bientôt disponible, et une version Android suivra peu de temps après. Nous sommes ravis de notre jeton utilitaire, de ses capacités dans l'application et, surtout, de notre feuille de route pour les futurs produits », a déclaré Robert E. Grant, président directeur général. La feuille de route de Crown Sterling vise à lancer une fonction de collection de NFT, à améliorer la messagerie sécurisée et la cryptographie de transition d'état de blockchains, ainsi que de nouvelles technologies de compression de données en 2022 et 2023. Le jeton Crown Sovereign (CSOV), un jeton utilitaire à résistance quantique, permet aux utilisateurs de participer à la transmission sécurisée de leurs données pour chaque transaction dans l'application de Crown Sterling.

Le CSOV a été inscrit aux bourses FMFW et HitBTC en octobre et décembre 2021. Le jeton CSOV est soutenu par un protocole de sécurité de blockchain à résistance quantique élaboré exclusivement par Crown Sterling. Il a été conçu de sorte à être le premier utilitaire de blockchain à reposer sur le système de chiffrement par masque jetable, permettant la communication sécurisée ainsi que la protection et le contrôle des données.

À propos de Crown Sterling Limited LLC

Crown Sterling est un pionnier des technologies de souveraineté des données personnelles et le premier à mettre en oeuvre le système de chiffrement par masque jetable à résistance quantique comme option pour la fonction de transition d'état d'une blockchain, qui est le flux de traitement des transactions sur un réseau. Le jeton Crown Sovereign (CSOV), un jeton utilitaire à résistance quantique, permet aux utilisateurs de participer à la vaste gamme de produits offerts, y compris la cryptographie et les jetons non fongibles à résistance quantique, ainsi qu'à d'autres technologies de compression futures. Crown Sterling se réjouit à l'idée de devenir la principale plateforme de gestion des données et des actifs numériques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.crownsterling.io/.

