OnProcess nommé Star Performer et Major Contender dans le rapport PEAK Matrix® du groupe Everest sur les prestataires de services de gestion de chaîne d'approvisionnement

OnProcess Technology, pionnier international en solutions pour chaînes d'approvisionnement mondiales de services circulaires, apparaît dans le paysage des prestataires de services de processus d'affaires pour la gestion de chaîne d'approvisionnement de l'évaluation PEAK Matrix® 2022 élaborée par le groupe Everest.

Le groupe Everest a évalué 14 prestataires de services de gestion de chaîne d'approvisionnement leaders du marché et a positionné OnProcess dans la catégorie Major Contenders. En outre, à partir de la vision, des capacités et de l'impact sur le marché de OnProcess, la société figure aussi parmi les quatre Star Performers du rapport.

Selon le groupe Everest, OnProcess est l'un des rares prestataires qui tire parti d'une approche orientée expérience pour ses solutions de gestion de chaîne d'approvisionnement, en se concentrant sur l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur de ses solutions. Le rapport souligne également l'expertise de OnProcess mise au service d'importants clients évoluant dans des secteurs à la croissance rapide comme la haute technologie et les télécommunications, la santé et les sciences de la vie.

Le groupe Everest a également noté que OnProcess a atteint l'une des plus hautes notes de satisfaction acheteurs parmi tous les prestataires de service, et a été l'un des rares fournisseurs à continuer d'investir dans l'amélioration de l'expérience utilisateur et de l'interface utilisateur de ses solutions.

Le rapport met également en avant la nouvelle plateforme cloud propriétaire de OnProcess, OnProcess Agoratm, comme l'un des points forts de l'entreprise et le moyen de proposer ses services (planification, fourniture et récupération) dans des modèles hautement agiles/flexibles comme les services numériques SaaS/BPaaS et sur plateforme.

« OnProcess Technology, prestataire de services spécialisé fortement axé sur les services après-vente et la gestion de pièces de rechange, renforce sa position de Major Contender dans l'évaluation PEAK Matrix® 2022 du groupe Everest sur les prestataires de services de processus d'affaires pour la gestion de chaîne d'approvisionnement, en améliorant l'agilité/la flexibilité de son modèle de services par le lancement d'une nouvelle plateforme cloud propriétaire, OnProcess Agoratm », a déclaré Shirley Hung, associée du groupe Everest. « Cette approche orientée expérience, qui a obtenu l'une des notes de satisfaction acheteurs les plus élevées parmi tous les prestataires de service évalués, complétée par une augmentation significative de la pénétration de secteurs comme la haute technologie et la santé, lui a valu d'être nommé Star Performer dans l'évaluation de cette année. »

« Nous sommes fiers que le groupe Everest nous ait nommés Star Performer et Major Contender dans leur dernier rapport PEAK Matrix. Leur évaluation est aussi une incroyable reconnaissance pour notre nouvelle plateforme technologique OnProcess Agoratm, qui est un outil clé dans la concrétisation de la vision de l'entreprise : proposer des solutions pour les chaînes d'approvisionnement mondiales de services circulaires en plaçant la durabilité et la valeur vie client au centre de notre activité dans l'économie des services », a commenté Oliver Lemanski, PDG de OnProcess. « Mais ce dont nous sommes encore plus fiers, c'est que d'après le groupe Everest, nos clients mettent en avant notre approche proactive dans l'amélioration des performances et notre orientation partenariat, selon eux l'un de nos points forts, et que nous avons obtenu l'une des notes de satisfaction acheteurs les plus élevées parmi tous les prestataires de service. »

À propos de OnProcess Technology, Inc.

OnProcess propose des technologies et des services qui prennent en charge les chaînes d'approvisionnement mondiales de services circulaires. L'entreprise fournit des services gérés et une expertise en transformation numérique qui rationalisent les processus, maximisent la valeur vie client et améliorent les objectifs de durabilité de l'économie circulaire. OnProcess est un conseiller de confiance pour de nombreuses sociétés informatiques, de fabrication d'équipements de réseau, de technologie médicale, axées sur la technologie sans fil, de télécommunications et spécialisées en TI de premier plan opérant à l'échelle mondiale.

