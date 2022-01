Intelsat poursuit ses investissements dans le réseau mondial 5G défini par logiciel avec l'acquisition de deux satellites définis par logiciel de Thales Alenia Space





Intelsat, l'opérateur du plus grand réseau intégré satellitaire et terrestre au monde, et Thales Alenia Space, coentreprise entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annoncent avoir signé un accord prévoyant la fourniture de deux satellites définis par logiciel conçus pour renforcer la flotte mondiale de satellites géostationnaires définie par logiciel d'Intelsat dans le cadre du déploiement de son réseau 5G défini par logiciel.

L'ajout des satellites définis par logiciel de Thales Alenia Space renforcera de façon considérable le déploiement du réseau 5G défini par logiciel d'Intelsat conçu pour permettre une plus grande agilité, flexibilité et harmonisation entre la périphérie, le satellite et le coeur. Les deux satellites définis par logiciel de nouvelle génération, Intelsat 41 (IS-41) et Intelsat 44 (IS-44) sont programmés pour fonctionner en 2025 et rejoindront Intelsat 42 (IS -42) et Intelsat 43 (IS-43). Comme annoncé le 8 janvier 2021, ces deux satellites définis par logiciel sont construits par Airbus.

Intelsat 41 et Intelsat 44 seront basés sur la ligne de produit innovante Space Inspire de Thales Alenia Space, qui permet la reconfiguration transparente des missions et services de télécommunications, l'ajustement instantané en orbite à la demande de connectivité, et des performances accrues pour la diffusion de vidéo tout en optimisant l'utilisation efficace des ressources du satellite.

« La conception du réseau d'Intelsat, avec son architecture ouverte et conforme aux normes, permet d'intégrer facilement la meilleure technologie à tout moment et augmente encore la résilience du réseau », déclare Stephen Spengler, PDG d'Intelsat. « Avec l'ajout d'IS-41 et d'IS-44 à notre flotte, en partenariat avec Thales Alenia Space, Intelsat couvrira la Terre entière avec des satellites définis par logiciel, faisant ainsi progresser le déploiement du premier réseau mondial 5G défini par logiciel, conçu pour unifier l'écosystème télécom global. »

Ce contrat permet à Intelsat de poursuivre le déploiement de son réseau global par satellite défini par logiciel, qui augmentera la connectivité dynamique à haut débit en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie pour les services commerciaux et gouvernementaux de mobilité et de backhaul cellulaire.

« Notre partenariat avec Intelsat est significatif, car notre solution innovante définie par logiciel Space Inspire contribuera à la concrétisation du premier réseau 5G mondial unifié défini par logiciel », déclare Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia Space. « Nous sommes fiers de contribuer à la vision d'Intelsat de réinventer l'écosystème mondial télécom en fournissant notre technologie satellitaire avancée. »

À propos d'Intelsat

Architecte fondateur de la technologie satellitaire, Intelsat exploite le réseau de télécommunications par satellite le plus fiable au monde. Nous déployons notre expertise inégalée et notre envergure à l'échelle mondiale pour connecter les personnes, les entreprises, les gouvernements et les communautés, quelle que soit la difficulté du défi à relever. Intelsat construit l'avenir des communications mondiales avec le premier réseau 5G hybride, multi-orbites et défini par logiciel au monde, conçu pour une couverture simple, homogène et sécurisée, précisément au moment et là où nos clients en ont le plus besoin. Suivez le leader de la connectivité mondiale et « Imaginez ici » avec nous à l'adresse suivante : Intelsat.com.

À propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes de talents, d'expertise et de cultures, Thales Alenia Space fournit des solutions rentables pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les gouvernements ainsi que les entreprises du secteur privé comptent sur Thales Alenia Space pour concevoir des systèmes satellitaires qui fournissent une connexion et une géolocalisation à tout moment et en tout lieu, observent notre Planète tout en optimisant l'utilisation de ses ressources, et explorent notre système solaire et au-delà. Thales Alenia Space est convaincue que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Coentreprise entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space collabore également avec Telespazio, avec qui elle forme Space Alliance, la maison mère qui propose une gamme complète de services.

Thales Alenia Space emploie environ 7 700 personnes dans 10 pays, compte 17 sites en Europe et une implantation industrielle aux États-Unis. www.thalesaleniaspace.com

