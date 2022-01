Ninepoint annonce l'ajout de catégories de parts de fonds commun de placement pour le FNB Bitcoin





TORONTO, 12 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») a le plaisir d'annoncer une autre façon pratique d'accéder au FNB Ninepoint Bitcoin (le « Fonds ») avec le lancement de parts de fonds commun de placement alternatif liquide de catégorie A et F du Fonds.



Le FNB Ninepoint Bitcoin est un moyen pratique d'obtenir une exposition directe au Bitcoin sur une bourse mondiale, la Bourse de Toronto, et maintenant, sur Fundserv. Aucun portefeuille. Aucun mot de passe. Aucun problème.

Pour les investisseurs qui recherchent une exposition au Bitcoin, mais qui sont également attirés par les occasions de placement qui respectent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), Ninepoint utilise une partie de ses frais de gestion pour compenser entièrement les émissions de carbone générées par les bitcoins détenus dans le Fonds. En compensant entièrement l'empreinte carbone du Fonds, Ninepoint offre aux investisseurs soucieux de l'avenir de la planète un choix viable pour allouer une partie de leur portefeuille aux bitcoins.

« En proposant aux investisseurs un autre moyen d'acheter des bitcoins, nous facilitons la participation au marché dynamique des cryptomonnaies, tout en continuant à soutenir les objectifs des investisseurs liés aux facteurs ESG », a déclaré Alex Tapscott, directeur général, Groupe des actifs numériques à Partenaires Ninepoint.

Il sera possible d'acheter des catégories de parts de fonds commun de placement du FNB Ninepoint Bitcoin le 17 janvier 2022 sous les codes de fonds suivants :

Codes de fonds Parts de fonds commun de placement NPP938 FNB Ninepoint Bitcoin ? Catégorie A NPP929 FNB Ninepoint Bitcoin ? Catégorie F

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Ninepoint est l'une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d'accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions nord-américaines, des actions mondiales, des actifs réels et des revenus alternatifs. Groupe des actifs numériques Ninepoint est une division de Partenaires Ninepoint.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/ . Pour toute question concernant le placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l'adresse invest@ninepoint.com .

Personne-ressource pour les médias :

Wealth Matters Consulting

Mary Victoria Falzarano

561 578-0697

mvf@wealthmattersconsulting.com

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s'y limiter, ceux déterminés par les expressions « s'attend », « a l'intention », « prévoit », « sera », et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent au Fonds. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Ninepoint concernant les résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles. Bien que Ninepoint estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés ne constituent en aucun cas une garantie du rendement futur, et par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l'incertitude inhérente. Ni le Fonds ni Ninepoint ne s'engagent à mettre à jour publiquement ou autrement tout énoncé prospectif ou toute information de nature prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs affectant cette information, sauf si la loi l'exige.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des Fonds Ninepoint (collectivement appelés les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des honoraires au rendement, le cas échéant, et d'autres frais et charges. Veuillez prendre connaissance du prospectus avant d'investir dans les Fonds. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur uctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les renseignements contenus dans la présente communication ne constituent pas une o re ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle o re ou sollicitation n'est pas autorisée ou à toute personne qu'il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle o re. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada devraient s'adresser à leur conseiller nancier pour déterminer si les parts des Fonds peuvent être légalement vendues dans leur juridiction.





