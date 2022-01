Attindas Hygiene Partners annonce le lancement dans toute l'Europe, de sous-vêtements protecteurs à faible empreinte carbone





Attindas Hygiene Partners est fière d'annoncer le lancement dans toute l'Europe de ses sous-vêtements protecteurs contre l'incontinence, pour adultes, à faibles émissions de carbone. Grâce à la conception de ce nouveau produit, qui utilise la liaison par ultrasons au lieu de l'adhésif collant traditionnel, Attindas est désormais capable de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre, et notamment le dioxyde de carbone, pour minimiser son impact sur l'environnement. Cet investissement technologique prolonge le succès des tout derniers lancements d'Attindas en Amérique du Nord et en Espagne.

La conception du nouveau produit améliore également l'expérience de l'utilisateur, en offrant un ajustement à la fois plus doux et plus confortable. L'augmentation de la matière élastique de haut en bas, sur l'intégralité du produit, crée un sous-vêtement protecteur capable de s'ajuster à un large éventail de formes et de tailles.

« Chez Attindas, nous sommes résolus à proposer des solutions efficaces, abordables, et largement disponibles, pour aider les adultes souffrant d'incontinence, à profiter de la vie sainement, dignement et confortablement tous les jours », a déclaré Chad M. Lang, directeur du Marketing mondial, chez Attindas. « Cette innovation dans les sous-vêtements protecteurs offre une expérience qui ressemble davantage au port de sous-vêtements traditionnels, pour nos clients, tout en améliorant le profil favorable au développement durable, de notre gamme de produits. Nous sommes ravis pour nos utilisateurs, tout comme pour les marques partenaires des détaillants que nous soutenons en Europe, qui vont découvrir ce nouveau produit, puisque cette innovation sera distribuée à l'occasion de leurs prochains achats. »

Vidéo promotionnelle pour le sous-vêtement protecteur à enfiler, Attends® :

https://youtu.be/Hqok7g5L1LY

À propos d'Attindas

Basée à Raleigh, en Caroline du Nord, aux États-Unis, Attindas Hygiene Partners regroupe tout un portefeuille de sociétés parmi lesquelles Attends Healthcare Products, Associated Hygienic Products, et HDIS en Amérique du Nord, ainsi que Laboratorios Indas et Attends Healthcare AB en Europe. Attindas conçoit, fabrique et commercialise des produits d'hygiène, absorbants, pour les États-Unis, le Canada, l'Europe et d'autres marchés d'exportation dans le monde entier. Les principaux secteurs d'activité de la société incluent les couches pour l'incontinence des adultes et pour les nourrissons, entre autres produits distribués via les canaux de la santé, la vente au détail et la vente directe au consommateur, sous ses marques reconnues, notamment Attends, Incopack, Indasec, Chelino, et Comfees. Attindas fournit par ailleurs ses produits à diverses marques de distributeurs pour les détaillants d'Amérique du Nord et d'Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.attindas.com.

