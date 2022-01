Le GCC de Liverpool et l'organisation Community Pharmacy Liverpool lancent le service FebriDx® dans plus de 100 pharmacies locales





Le groupe de commissionnement clinique (GCC) de Liverpool et l'organisation Community Pharmacy Liverpool ont lancé aujourd'hui un nouveau service clinique qui permettra à plus de 100 pharmacies de proposer un test au plus près du patient, pour différencier en 10 minutes une infection respiratoire bactérienne ou virale.

Nommé FebriDx®, ce test sera utilisé pour les patients présentant une toux aiguë, au sein des pharmacies de Liverpool, dans le cadre du service des maladies bénignes appelé Pharmacy First, pour permettre un diagnostic rapide et une prescription d'antibiotiques adaptés, sans qu'il soit nécessaire de consulter en premier lieu un médecin généraliste.

« Il est souvent difficile pour les professionnels de santé, de déterminer si une infection respiratoire est bactérienne ou virale, sans ce type de test rapide, car les symptômes sont quasiment identiques », a déclaré Peter Johnstone, responsable de l'Optimisation des médicaments, pour le GCC de Liverpool.

« FebriDx se prête parfaitement à l'initiative Pharmacy First, puisqu'il s'agit d'un test utilisant un petit échantillon sanguin prélevé sur le bout du doigt, de manière à différencier une infection respiratoire aiguë bactérienne ou virale, en seulement 10 minutes ; et nous commençons à le proposer dans les pharmacies locales afin de veiller à ce que les personnes reçoivent le traitement approprié. »

Le test FebriDx est déjà utilisé depuis trois ans au Royaume-Uni dans certains hôpitaux et cabinets médicaux, mais il l'est pour la première fois dans la région de Merseyside.

« Notre objectif consiste à proposer aux patients un accès plus pratique à un test et un traitement contre la toux aiguë, dans le cadre des directives PGD (Patient Group Direction) », explique Matt Harvey, directeur de Community Pharmacy Liverpool. « Compte tenu du nombre élevé de patients présentant de la toux et des problèmes respiratoires durant la saison hivernale, nous bénéficions d'une réelle opportunité de mettre en place ce test dans les pharmacies locales, afin de nous permettre de proposer plus rapidement un traitement aux patients, et ce, sans qu'il soit nécessaire de consulter au préalable un médecin généraliste ou d'obtenir une ordonnance. »

Outre cet aspect pratique, les études cliniques démontrent que ce test permet aux professionnels de santé, d'exclure chez leurs patients une infection bactérienne, avec une certitude de 99 %, ce qui contribue à réduire l'utilisation inutile d'antibiotiques, et par conséquent la résistance aux antimicrobiens.

Pour en savoir plus sur ce service, rendez-vous sur : www.liverpoolccg.nhs.uk

À propos du GCC du NHS de Liverpool

Le Groupe de commissionnement clinique (GCC) du NHS de Liverpool est responsable du commissionnement (planification et achat) relatif aux services de santé hospitaliers et locaux pour la population de Liverpool. Il dispose d'un budget annuel d'environ 840 millions GBP. Le GCC se compose de représentants de chacun des 85 cabinets de médecine générale, de Liverpool, et il est dirigé par un organe de gouvernance réunissant des médecins généralistes de la ville. Rendez-vous sur le site Web : www.liverpoolccg.nhs.uk

À propos de Community Pharmacy Liverpool

Community Pharmacy Liverpool est le comité pharmaceutique local (CPL) de Liverpool, une organisation qui représente les pharmacies locales de la ville. Rendez-vous sur le site Web : www.liverpool-lpc.org.uk

