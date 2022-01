Le Parc olympique à nouveau certifié VÉLOSYMPATHIQUE or par Vélo Québec





MONTRÉAL, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Parc olympique s'est vu renouveler sa certification VÉLOSYMPATHIQUE or, octroyé par l'organisme vélo Québec, pour un second triennat consécutif. Le Parc olympique devient ainsi le seul organisme gouvernemental provincial à posséder cette certification, en vigueur depuis 2018.

Initiés en 2016, les efforts déployés par le Parc olympique pour obtenir cette reconnaissance se sont poursuivis malgré la pandémie; les services offerts aux cyclistes ont continué d'être bonifiés permettant à l'organisation de renouveler cette certification, obtenue il y a quatre ans.

Parmi les bons coups du Parc olympique qui ont permis le renouvellement de la certification VÉLOSYMPATHIQUE or, notons :

518 espaces de stationnements pour vélos accessibles à l'année. 134 d'entre eux sont situés dans un lieu à accès contrôlé;

Prises de branchement électrique à proximité des stationnements intérieurs pour recharger les vélos à assistance électrique;

De nombreux aménagements mis à la disposition des cyclistes, tels que des douches, vestiaires, casiers, pied de montage, pompe à air et outils d'entretien en libre-service;

Ajout de goulottes pour faciliter la montée d'un vélo dans les principaux escaliers du Parc;

Vélos conventionnels et vélos à assistance électrique disponibles en libre-service pour le déplacement des employés à travers les installations du Parc;

Plusieurs incitatifs pour le personnel du Parc, dont une allocation vélo-boulot, des indemnités kilométriques, des rabais pour mise au point et des clés BIXI gratuites pour les déplacements dans le cadre du travail.

« Le Parc olympique est un carrefour de transit et de destination événementielle importante de Montréal. Plus de 2 000 employés viennent y travailler quotidiennement. Le Quartier olympique, quant à lui, s'étend sur un vaste territoire qui comprend de nombreuses attractions touristiques exceptionnellement bien desservies par les transports collectifs. Il est donc tout naturel de faire de ce site un endroit où le vélo doit être le bienvenu et son utilisation, favorisée et encouragée », affirme Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique.

« La pandémie mondiale a révélé plus que jamais qu'il faut une offre cyclable cohérente et généreuse pour que la bicyclette devienne l'un des ingrédients du Cocktail transport en combinaison panachée avec les services de transport collectifs et privés. La clé de l'adoption du vélo comme moyen de transport par un nombre grandissant de citoyennes et de citoyens repose sur trois axes principaux : accessibilité, sécurité et convivialité », poursuit-il.

« Les employés et visiteurs du Parc olympique qui se déplacent à vélo sont choyés : l'institution comprend bien leurs besoins, leur offre des installations et des services qui leur facilitent la vie, et a adopté des mesures incitatives qui les récompensent pour leur choix. Son rayon d'influence dépasse largement ses installations, et à l'échelle du quartier et de la ville, le Parc est un allié pour faciliter la vie des cyclistes qui se déplacent à ses alentours. » - Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique), remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent-vingt millions de visiteurs depuis son inauguration. Quarante-cinq ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est un programme de Vélo Québec qui encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. À travers une démarche de certification rigoureuse, il propose des outils et un service de soutien aux collectivités et organisations qui travaillent à favoriser la pratique du vélo.

Adhérer au mouvement VÉLOSYMPATHIQUE permet de faire une différence dans nos collectivités et organisations et d'inspirer celles qui nous entourent à s'engager sur la voie d'un mieux-être collectif et durable.

Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s'inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 1980 par The League of American Bicyclists, et implanté par Share the Road Cycling Coalition en Ontario depuis 2010, et dans le reste du Canada depuis 2020.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

