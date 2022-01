Biotalys et Olon signent un partenariat à long terme pour la production de produits de biocontrôle à base de protéines





En s'appuyant sur son expertise en matière de fermentation microbienne, Olon Group fabriquera les produits de biocontrôle de Biotalys à partir d'Evoca

Un grand pas en avant en termes d'efficacité de production et de développement

MILAN, Italie, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Biotalys (Euronext - BTLS) , une entreprise de technologie agricole (AgTech) qui protège les cultures et les aliments grâce à des solutions de biocontrôle à base de protéines, et Olon , une organisation de développement et de fabrication sous contrat de calibre mondial, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pour la fabrication des produits de lutte biologique de Biotalys. Le partenariat repose sur leur vision commune de transformer la protection des végétaux avec des solutions uniques de biocontrôle à base de protéines et sécurise l'approvisionnement mondial en Evocatm* de Biotalys, le premier produit de biocontrôle à base de protéines dans la filière Biotalys, et vise également à fournir aux producteurs de fruits et de légumes un nouveau partenaire de rotation dans les programmes de lutte antiparasitaire intégrée (LAI). Il aide à gérer les maladies, réduisant ainsi la dépendance aux pesticides chimiques avec les résidus correspondants dans les produits récoltés tout en offrant un nouvel outil distinctif pour gérer le développement de la résistance aux pathogènes.

Dans le cadre de ce partenariat, Olon produira l'ingrédient actif d'Evoca sur ses sites de fabrication de biotechnologies de classe mondiale à Capua et à Settimo Torinese (Italie), deux centres d'excellence dans le domaine de la fermentation microbienne répondant aux normes de qualité les plus élevées. Grâce à son expérience acquise depuis plus de 50 ans, Olon dispose d'un savoir-faire étendu en matière de fermentation microbienne, l'une des technologies les plus durables et respectueuses de l'environnement, capable de considérablement réduire l'impact environnemental global.

À Capua, l'usine de fermentation d'Olon exploite une gamme de bioréacteurs allant jusqu'à 35 m³, tandis que l'usine de Settimo Torinese envisage une production par lots allant jusqu'à 112 m³ ? bien au-dessus de la capacité atteinte jusqu'à présent pour les produits de Biotalys. Cette mise à l'échelle représente donc une avancée majeure en termes d'efficacité de production et de développement des produits de biocontrôle à base de protéines.

« Les produits de biocontrôle à base de protéines de Biotalys représentent une nouvelle classe de produits prometteuse pour aider les producteurs à protéger leurs cultures d'une manière écologique et durable », a affirmé Paolo Tubertini, PDG d'Olon. « Ils sont en parfait accord avec notre plan à long terme qui met l'accent sur les solutions biotechnologiques novatrices et par conséquent avec l'expansion de notre capacité à soutenir les entreprises biotechnologiques novatrices afin d'accélérer le développement de nouveaux produits de façon plus durable. Selon cette stratégie, nous offrons l'une des plus grandes plateformes de production de fermentation microbienne au monde. Cela signifie l'application de la biotechnologie durable à l'industrialisation. »

