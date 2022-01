adesso est le partenaire Mindbreeze de l'année 2021 en Europe





Mindbreeze, un chef de file des dispositifs et services nuagiques dans le domaine des informations exploitables, nomme adesso "Partenaire européen de l'année 2021". Le partenaire premium adesso a démontré une performance et une expertise de déploiement d'exception dans le cadre du lancement de Mindbreeze InSpire.

"adesso dispose d'un vaste portefeuille de partenariats technologiques. Avec Mindbreeze, nous disposons d'un solide partenaire pour le segment de la recherche d'entreprise et les moteurs d'informations exploitables", explique Maximilian Berger, responsable de la recherche d'entreprise, adesso. "Dans nos projets, nos clients confirment la performance de Mindbreeze InSpire. Nous sommes donc très heureux de recevoir le prix de Partenaire de l'année, ce qui nous motive à nous renforcer dans ce segment."

"Les partenaires premium Mindbreeze sont des pionniers de l'innovation numérique. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un partenaire aussi fiable et compétent tel qu'adesso pour transformer de nouvelles idées et des innovations révolutionnaires pour les clients basés sur Mindbreeze InSpire", explique Daniel Fallmann, fondateur et PDG de Mindbreeze.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire au programme de partenaires Mindbreeze, veuillez visiter: https://inspire.mindbreeze.com/partner

Mindbreeze InSpire utilise une combinaison de méthodes de recherche traditionnelles et d'approches IA innovantes (apprentissage machine, réseaux neuronaux, reconnaissance vocale) en vue d'une fourniture efficace et optimale de données pertinentes pour l'entreprise. Insight Engine analyse et interprète les informations provenant de sources de données connectées afin de générer des réponses aux questions clés de l'entreprise.

Plus de 2 000 des plus grandes entreprises mondiales - y compris dans les secteurs des télécommunications, des agences gouvernementales, de l'aviation, et pharmaceutique - utilisent Mindbreeze InSpire pour atteindre leurs objectifs commerciaux.

À propos d'adesso

adesso se classe parmi les plus importants fournisseurs de services informatiques sur le marché germanophone, spécialisé dans le conseil et le développement logiciel personnalisé pour les processus d'affaires centraux des sociétés et des administrations publiques. La stratégie d'adesso est basée sur trois piliers: l'expertise complète, spécifique à un secteur, de ses employés; une vaste compétence technologique non liée à un fournisseur spécifique et des méthodes éprouvées pour la mise en oeuvre de projets logiciels. Le résultat: des solutions informatiques qui rendent les entreprises plus compétitives. Les secteurs clés d'adesso incluent l'assurance et la réassurance, les services bancaires et financiers, les soins de santé, les loteries, l'approvisionnement énergétique, l'administration publique, le secteur automobile, les entreprises de transport, et le commerce. Fondée à Dortmund en 1997, la société adesso emploie actuellement plus de 5 600 personnes dans le Groupe adesso.Parmi les principaux clients de la société figurent, dans le secteur bancaire, Commerzbank, KfW, DZ Bank, Hela-ba, Union Investment, BayernLB and DekaBank; dans le secteur de l'assurance, Munich Re, Hannover Re, DEVK, DAK, Zurich Versicherung, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK-IT); et dans tous les secteurs confondus, Daimler, Bosch, Westdeutsche Lotterie, Swisslos, DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV Rheinland, REWAG, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern et Bayerisches Staatsministerium der Justiz.

À propos de Mindbreeze

Mindbreeze est un fournisseur international de premier plan d'équipements et services nuagiques pour la recherche d'entreprise, l'intelligence artificielle appliquée et la gestion des connaissances. Le réseau mondial de partenaires garantit que les clients peuvent être accompagnés quel que soit leur fuseau horaire. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.mindbreeze.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @Mindbreeze.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 janvier 2022 à 10:45 et diffusé par :