LE CANADA APPUIE DES PROJETS DE LOGEMENT RAPIDE À EDMONTON





EDMONTON, AB, le 12 janv. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Cependant, la pandémie du COVID-19 a fait augmenter le besoin de logements abordables. Le gouvernement du Canada a créé une stratégie nationale visant à construire des centaines de milliers de logements et à fournir des logements abordables aux gens partout au pays. En continuant d'investir dans le logement abordable, le gouvernement renforce les collectivités, crée des emplois et fait croître la classe moyenne, tout en luttant contre l'itinérance et en aidant les Canadiens vulnérables.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, accompagné de Randy Boissonault, ministre Ministre du Tourisme et Ministre associé des Finances et député d'Edmonton Centre, et d'Amarjeet Sohi, maire de la ville d'Edmonton, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 14,8 millions de dollars pour la création d'environ 138 nouveaux logements abordables pour les particuliers et les familles de la ville d'Edmonton dans le cadre du volet Villes de l'Initiative de logement rapide (ICRL) élargie. Ces logements aideront les Canadiens qui vivent dans des situations de logement incertaines, qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir, ou qui vivent dans des refuges temporaires en raison de la pandémie.

Ces fonds serviront à financer trois nouveaux projets de logements abordables situés à Edmonton.

Le premier projet, situé au 10333 University Ave NW, convertira l'ancien hôtel Days Inn en 85 nouveaux logements destinés aux populations autochtones ainsi qu'aux personnes sans abri ou risquant de le devenir, et sera géré par The Mustard Seed.

Le deuxieme projet, situé au 12340 Fort Road NW, consistera à convertir l'ancien hôtel Sands en 53 nouveaux logements destinés aux populations autochtones et sera géré par NiGiNan Housing Ventures.

Cette somme s'ajoute à l'investissement antérieur de 42 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre de la première phase de l'Initiative d'aide à l'accès rapide au logement pour soutenir la création de 247 unités de logement à Edmonton.

De nouveaux investissements sous l'Initiative de logement rapide permettra de créer des milliers de bons emplois dans le secteur du logement et de la construction, de faire croître la classe moyenne et de bâtir des collectivités plus fortes, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le financement accordé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative de logement rapide contribuera grandement à aider ceux qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement 138 nouveaux logements abordables à des personnes vulnérables d'Edmonton. C'est l'une des façons dont notre stratégie nationale en matière de logement continue de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'itinérance est une réalité pour un trop grand nombre d'Edmontoniens, et nous nous efforçons de faire en sorte que chaque membre de notre communauté ait un endroit sûr où se sentir chez soi. Ce financement supplémentaire par le biais de l'Initiative de logement rapide aidera nos citoyens les plus vulnérables et fera une différence dans le travail continu pour mettre fin à l'itinérance et assurer l'abordabilité du logement en Alberta et dans tout le pays. » - Randy Boissonault, ministre Ministre du Tourisme et Ministre associé des Finances et député d'Edmonton Centre

« L'annonce d'aujourd'hui signifie que jusqu'à 138 familles auront désormais un endroit bien à elles qu'elles pourront appeler leur foyer. Un endroit où elles pourront se tenir au chaud et se sentir en sécurité. La pandémie de Covid-19 a fait doubler le nombre de sans-abri à Edmonton au cours des deux dernières années. Ces nouveaux espaces de logement aideront donc à résoudre la crise du logement à laquelle nous sommes actuellement confrontés. J'ai hâte de continuer à travailler avec le gouvernement fédéral pour faire en sorte que chaque Edmontonien ait un endroit sûr où se sentir chez lui. » - Amarjeet Sohi, maire de la ville d'Edmonton

« Nous sommes très reconnaissants au gouvernement du Canada et à la ville d'Edmonton de nous soutenir dans notre mission qui consiste à créer une option sûre, accueillante et sensible à la culture pour les peuples autochtones et les autres personnes qui vivent une situation chronique d'itinérance. L'initiative de logement rapide avec services de soutien de Sands, comme nos autres initiatives, Ambrose Place et Omamoo Wango Gamik, apporte des changements aux résidents et à la communauté en offrant une approche humaine et rentable du logement. » - Carola Cunningham, PDG de NiGiNan Housing Ventures

« The Mustard Seed est honoré de recevoir des fonds dans le cadre de l'Initiative de logement rapide, et nous remercions le gouvernement du Canada pour son soutien. Le nombre de personnes sans logement à Edmonton a augmenté considérablement au cours des dernières années et il y a une grave pénurie de logements abordables et supervisés. Nous sommes profondément reconnaissants d'avoir l'occasion de faire partie de la solution et de pouvoir offrir un espace sûr et inclusif que les gens peuvent appeler leur foyer. » - Dean Kurpjuweit, directeur régional de The Mustard Seed

L'ICRL est administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Le SNL du Canada est un plan ambitieux de 10 ans qui prévoit des investissements de plus de 72 milliards de dollars pour donner à un plus grand nombre de Canadiens un chez-soi. Lancé en 2017, le SNL permettra de construire et de réparer des milliers d'unités de logement et aidera les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité.

est un plan ambitieux de 10 ans qui prévoit des investissements de plus de 72 milliards de dollars pour donner à un plus grand nombre de Canadiens un chez-soi. Lancé en 2017, le SNL permettra de construire et de réparer des milliers d'unités de logement et aidera les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité. L'ICRL est un programme de 1 milliard de dollars lancé en octobre 2020 pour aider à répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens vulnérables, surtout dans le contexte du COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

En raison de ce succès, un montant supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour l'Initiative de logement rapide (ICRL) a été annoncé dans le budget de 2021 et un financement de 500 millions de dollars dans le cadre du volet Villes a été alloué.

un financement de 500 millions de dollars dans le cadre du volet Villes a été alloué. Burnaby , Calgary , Capital Regional District, Durham , Edmonton , Gatineau , Greater Sudbury , Halifax , Hamilton , Iqaluit , Kingston , Laval , London , Longueil, Montréal, Niagara, Ottawa , Peel, Québec, Regina , Saskatoon , Surrey , St. John's , Toronto , Vancouver , Waterloo , Whitehorse , Windsor , Winnipeg et Yellowknife . Dans le cadre du volet Projets, un milliard de dollars a été alloué aux demandes admissibles présentées au cours de la période de demande initiale de l'ICRL l'automne dernier et qui n'ont pas encore reçu de financement.

, , Capital Regional District, , , , , , , , , , , Longueil, Montréal, Niagara, , Peel, Québec, , , , , , , , , , et . Dans le cadre du volet Projets, un milliard de dollars a été alloué aux demandes admissibles présentées au cours de la période de demande initiale de l'ICRL l'automne dernier et qui n'ont pas encore reçu de financement. En se fondant sur les commentaires des intervenants, la SCHL a introduit cet été de nouvelles flexibilités à l'ICRL :

Les demandeurs du programme étaient admissibles à recevoir du financement pour d'autres formes de construction au-delà de la construction modulaire, si les unités peuvent être construites dans un délai de 12 mois.



Les organismes sans but lucratif ont eu l'occasion de démontrer qu'ils ont la capacité financière de soutenir la viabilité des logements sans subvention gouvernementale (autofinancée).



Les villes ont eu plus de temps pour soumettre des projets (60 jours au lieu de 30).



Les échéanciers de réalisation des projets ont été ajustés pour les projets situés dans le Nord et les collectivités à accès spécial.

Au moins 25 % de ce nouveau financement sera consacré à des projets de logement axés sur les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant l'octroi du financement aux demandeurs du programme.

L'ICRL continuera de prioriser les propositions qui ciblent les unités au service des peuples autochtones et d'autres groupes vulnérables. Il continuera également d'offrir une certaine souplesse en ce qui concerne les échéanciers aux organismes de gouvernance ou aux organisations autochtones, au besoin.

L'ICRL adopte une approche fondée sur les droits de la personne en matière de logement, en offrant des services aux personnes qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir et aux autres personnes vulnérables dans le cadre du SNL, notamment les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les personnes LGBTQ2, les Canadiens racialisés et noirs, ainsi que les immigrants récents ou les réfugiés.

La SCHL appuie les efforts du gouvernement visant à améliorer le bien-être des Canadiens aux prises avec des problèmes de logement et d'itinérance causés par la pandémie du COVID-19.

