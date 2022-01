Le gouvernement du Canada appuie plus de 5 500 chercheurs novateurs





Des chercheurs établis et des membres de la relève examinent un éventail d'enjeux, dont l'environnement, la santé, la réconciliation et le développement économique

OTTAWA, ON, le 12 janv. 2022 /CNW/ - Les chercheurs canadiens hautement qualifiés et talentueux jouissent d'une réputation enviable dans le monde entier, car ils réalisent des percées scientifiques, adoptent des approches audacieuses et novatrices et s'attaquent aux problèmes les plus épineux de notre époque. Le milieu universitaire joue un rôle essentiel en stimulant l'innovation, en enrichissant la société canadienne, en assurant la croissance économique et en formant la prochaine génération d'experts de premier plan.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé l'octroi d'un soutien à plus de 5 500 chercheurs d'un océan à l'autre. Le gouvernement du Canada effectue cet investissement de plus de 550 millions de dollars en guise de soutien continu au secteur des sciences et de la recherche. Ce faisant, le milieu de la recherche disposera d'assises encore plus solides et engendrera des changements concrets et durables pour le pays et pour le monde entier.

Les fonds sont octroyés à plusieurs égards :

Dans le cadre du volet Transformation du fonds Nouvelles frontières en recherche, sept équipes de recherche dirigées par des Canadiens ont obtenu des fonds pour la réalisation de grands projets interdisciplinaires ayant la possibilité de mener à des changements durables. L'investissement atteindra 144 millions de dollars sur six ans.

Le Programme des chaires de recherche du Canada a établi ou renouvelé 188 chaires au sein de 43 établissements canadiens, ce qui représente un investissement de 151 millions de dollars. Les titulaires et leurs équipes mènent des activités de recherche de très haut calibre.

a établi ou renouvelé 188 chaires au sein de 43 établissements canadiens, ce qui représente un investissement de 151 millions de dollars. Les titulaires et leurs équipes mènent des activités de recherche de très haut calibre. Les programmes de bourses des conseils subventionnaires fourniront plus de 260 millions de dollars à au-delà de 5 300 étudiants des cycles supérieurs et chercheurs de la relève, dans le plein éventail des disciplines à l'échelle du pays.

Voici quelques exemples de bénéficiaires de financement et d'établissements postsecondaires participants :

L'Université de l' Alberta obtient 24 millions de dollars en appui à un projet, mené par M me Brenda Parlee , axé sur l'autonomisation des Autochtones. De jeunes Autochtones tireront parti de leur savoir pour aider le Canada et le monde à mieux saisir les tendances en matière de biodiversité.

obtient 24 millions de dollars en appui à un projet, mené par M , axé sur l'autonomisation des Autochtones. De jeunes Autochtones tireront parti de leur savoir pour aider le et le monde à mieux saisir les tendances en matière de biodiversité. L'Université Queen's reçoit 24 millions de dollars pour la réalisation d'un projet dirigé par M me Cathleen Crudden . Il s'agit de la mise au point d'une nouvelle technique de protection des surfaces métalliques par application de revêtements de carbone ultra robustes en surface. Cette technique promet une résistance incomparable à l'oxydation.

. Il s'agit de la mise au point d'une nouvelle technique de protection des surfaces métalliques par application de revêtements de carbone ultra robustes en surface. Cette technique promet une résistance incomparable à l'oxydation. M me Noémie- Manuelle Dorval Courchesne , de l'Université McGill, a obtenu 600 000 $ pour réaliser un projet axé sur la durabilité environnementale visant le remplacement des plastiques, des textiles et des dispositifs électroniques par des biomatériaux adaptés aux besoins changeants des industries et de la société.

Noémie- , de l'Université McGill, a obtenu 600 000 $ pour réaliser un projet axé sur la durabilité environnementale visant le remplacement des plastiques, des textiles et des dispositifs électroniques par des biomatériaux adaptés aux besoins changeants des industries et de la société. Mme Chloe Crosschild , de l'Université de la Colombie-Britannique, obtient 105 000 $ à la suite du concours de bourses de 2021 des Instituts de recherche en santé du Canada . Elle se penche sur les façons d'améliorer la relation entre les femmes autochtones et les infirmières autorisées, dans le but de progresser vers une réconciliation transformatrice et d'assurer une meilleure équité sur le plan de la santé maternelle.

Les travaux de recherche donneront lieu à des avancées majeures dans l'ensemble des domaines scientifiques, y compris en révolutionnant les transplantations d'organes, en conjuguant la biologie et l'ingénierie dans un souci de durabilité, et en soutenant la renaissance des langues autochtones. Le gouvernement du Canada s'engage à appuyer les spécialistes et les étudiants, comme ces bénéficiaires, dans leurs découvertes et activités scientifiques qui permettront de bâtir un avenir prospère au Canada et ailleurs.

Citations

« Notre gouvernement a restauré la place accordée à la science et aux scientifiques. Au cours des deux dernières années, les Canadiens ont constaté plus que jamais à quel point les activités scientifiques et la recherche sont précieuses. Les établissements de recherche et les personnes qui y travaillent sortent des sentiers battus et s'attaquent aux grands défis. Ces programmes sont des catalyseurs de percées et de découvertes qui amélioreront la vie des gens, alimenteront les écosystèmes d'innovation et guideront la prospérité nationale pendant des années à venir. Félicitations à tous les bénéficiaires de financement! »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La pandémie de COVID-19 constitue la preuve que la science est l'avenue à suivre pour résoudre les grands problèmes auxquels le Canada et le monde sont confrontés. En octroyant ces fonds, le gouvernement réitère toute l'importance qu'il accorde aux chercheurs et confirme son engagement à soutenir leur travail exceptionnel au service des Canadiens dans toutes les sphères. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos

Faits en bref

