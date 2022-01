L'ACIC désormais certifiée Great Place to Work® Canada





OTTAWA, ON, le 12 janv. 2022 /CNW/ - C'est officiel, l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) est un excellent lieu de travail (Great Place to Work®).

L'ACIC est fière d'annoncer que l'organisation est désormais certifiée Great Place to Work® Canada auprès du Great Place to Work Institute® pour 2022. L'ACIC se voit décerner cet honneur pour la toute première fois.

« À l'ACIC, nous pensons que la clé d'une main-d'oeuvre performante et productive est d'adopter une approche proactive permettant de valoriser nos employés comme des personnes à part entière. L'éthique de la Gestion responsableMD de notre industrie, qui consiste à faire ce qu'il faut et à être perçus comme tels, englobe le fait d'agir comme il se doit pour soutenir nos employés, principe devenu particulièrement important pendant la pandémie », a souligné Bob Masterson, président et chef de la direction de l'ACIC.

« Nous voulons nous assurer que chacun quitte sa journée de travail en se sentant au moins aussi bien, sinon mieux, que lorsqu'il a commencé sa journée; qu'il se sente en sécurité, respecté et entendu dans sa vie professionnelle. »

Cette certification est basée sur les évaluations des employés, fournies dans le cadre d'une enquête approfondie et anonyme sur leur expérience en milieu de travail. La certification Great Place to Work prend appui sur trente ans de recherche pour quantifier l'état actuel de la culture d'un lieu de travail et montrer la façon dont il se compare à celui des meilleures organisations.

À propos de l'ACIC

L'Association canadienne de l'industrie et de la chimie est l'association des chefs de file des secteurs canadiens de la chimie et des plastiques, qui injectent respectivement 54 milliards de dollars et 28 milliards de dollars dans l'économie canadienne. L'Association représente près de 200 membres et partenaires partout au pays. Nous assurons la coordination et le leadership sur des questions clés, y compris l'investissement, l'innovation, les plastiques, la fiscalité, la santé et la sécurité, l'environnement et les initiatives réglementaires.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de cultures de travail hautement fiables et performantes. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, à des services consultatifs et à des programmes de certification, Great Place to Work reconnaît les meilleurs lieux de travail du Canada dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le Globe and Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Visitez-nous à www.greatplacetowork.ca/fr/ ou retrouvez-nous sur Twitter à @GPTW_Canada.

