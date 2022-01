L'entrepôt de données européen est désigné comme référentiel de titrisation par la Financial Conduct Authority.





European DataWarehouse Ltd. (EDW) a annoncé aujourd'hui avoir été désigné comme référentiel de titrisation par la Financial Conduct Authority (FCA).

À la suite d'une procédure de demande exhaustive, l'enregistrement des premiers référentiels de titrisation britanniques prendra effet le 17 janvier 2022 et résoudra la dernière lacune du régime d'information.

European DataWarehouse Ltd., une filiale de European DataWarehouse GmbH, a été créé en novembre 2018, et en décembre 2020, sa demande d'enregistrement a été présentée au titre de référentiel de titrisation au Royaume-Uni..

Cette décision, ainsi que son enregistrement en juin 2021 comme référentiel de titrisation de l'UE auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), consolide le rôle que joue EDW depuis dix ans comme premier référentiel de données à l'échelle européenne pour le marché des titres adossés à des actifs.

Depuis 2012, EDW a travaillé sans relâche pour améliorer la transparence du marché de la titrisation et fournir des solutions de reporting réglementaire du marché ultramodernes.

José Manuel González-Páramo, président de European DataWarehouse a déclaré : « European DataWarehouse est au service des émetteurs britanniques depuis près de dix ans. L'enregistrement d'EDW comme référentiel de titrisation au Royaume-Uni permettra de résoudre la lacune réglementaire entre l'UE et cet important marché ».

Alexandre Linden, co-directeur de la gestion de portefeuille à BNP Paribas, a déclaré : « Pendant près de dix ans, les émetteurs britanniques ont bénéficié de l'expérience d'European DataWarehouse ainsi que de son orientation vers une qualité de données et un service client de qualité supérieure. Après son enregistrement dans l'UE en juin 2021, il est rassurant de savoir qu'EDW sera également enregistré comme référentiel de titrisation au Royaume-Uni pour continuer à servir sa clientèle britannique ».

Le directeur exécutif d'EDW, Markus Schaber, a déclaré : « Je suis heureux que notre engagement envers le marché britannique de la titrisation ait été reconnu et notre enregistrement comme référentiel de titrisation nous permet désormais d'entrer dans une nouvelle phase du marché. Le marché britannique, le plus important d'Europe, peut continuer à compter sur l'expertise d'EDW pour offrir des solutions de transparence efficaces. Nous nous réjouissons de travailler avec nos clients britanniques sur des solutions de pointe en matière de reporting ».

EDW a été créé dans le cadre de la mise en oeuvre de l'initiative de la Banque centrale européenne concernant les prêts ABS. Depuis la création de cette initiative des principaux acteurs du marché européen de la titrisation, EDW a fait office de référentiel, recueillant plus de 3 milliards d'enregistrements de prêts et de documents pertinents pour plus de 1 600 transactions. Son équipe d'experts en données prend en charge plus de 280 propriétaires et fournisseurs de données qui communiquent dans plus de 15 langues.

À propos d'European DataWarehouse

European DataWarehouse (EDW) est un référentiel de titrisation désigné à la fois par l'Autorité européenne des marchés financiers et par la Financial Conduct Authority. Il a été créé en 2012 comme premier référentiel de titrisation en Europe pour faciliter la collecte, la validation et le téléchargement de données standardisées concernant les prêts pour les titres adossés à des actifs et les portefeuilles de prêts entiers privés.

EDW stocke les données concernant les prêts et la documentation correspondante pour les investisseurs et les autres participants du marché. Avec son mode de fonctionnement comme une infrastructure de marché, EDW cherche à augmenter la transparence et à rétablir la confiance sur le marché des ABS. Grâce aux données d'EDW, les utilisateurs peuvent analyser les portefeuilles sous-jacents de manière plus efficace et comparer les portefeuilles sur une base systématique.

