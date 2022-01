La Financière Foresters présente la nouvelle fonction « Raison d'être et communauté » de son application de mieux-être Foresters Go





Les membres peuvent gagner des points de récompense en redonnant à leur communauté

TORONTO, le 12 janv. 2022 /CNW/ - La Financière ForestersMC (Foresters), la société de secours mutuel qui redéfinit audacieusement l'industrie de l'assurance vie par l'innovation, la raison d'être et le mieux-être, a annoncé aujourd'hui que son application Foresters Go dispose d'une nouvelle fonctionnalité pour récompenser les membres qui redonnent à leur communauté. La fonction « Raison d'être et communauté » permet aux membres qui font du bénévolat ou du mentorat, ou qui utilisent une subvention Foresters Aide pour financer des initiatives environnementales durables ou des activités au profit de communautés dans le besoin, de gagner des points de récompense qu'ils peuvent échanger contre des articles (tablettes, montres intelligentes, etc.), des cartes-cadeaux et des dons de charité.

« C'est une initiative passionnante pour Foresters. Nous avons ajouté la fonction Raison d'être et communauté à l'application Foresters Go comme une extension naturelle de notre mission d'enrichir le bien-être de nos membres et de leurs communautés », a déclaré Louis Gagnon, président et chef de la direction de la Financière Foresters. « Des études récentes démontrent que le bénévolat est bon pour la santé. Il réduit le stress, la colère et l'anxiété, aide à rester en bonne santé physique et rend plus heureux. Foresters Go nous permet d'inspirer nos membres à faire du bénévolat, car ils savent qu'ils profiteront des nombreux avantages qui en découlent. » 1

L'application Foresters Go a été lancée le 13 septembre 2021 pour aider les membres de Foresters à effectuer un suivi de leurs activités de mieux-être et à participer à des défis avec d'autres membres pour améliorer leur santé et leur bien-être et gagner des points de récompense. Ce bénéfice gratuit est offert à tous les membres de Foresters au Canada et aux États-Unis, et un déploiement de l'application est prévu au Royaume-Uni en 2022. L'application a été très bien accueillie par les membres canadiens et américains qui apprécient sa simplicité et le fait qu'elle leur permet d'échanger avec des membres partageant les mêmes valeurs et d'améliorer leur bien-être personnel.

« Deux de nos bénéfices de membre les plus populaires sont la subvention pour bénévolat communautaire et la subvention Foresters Aide », a souligné Nicole Gourley, agente en chef des services aux membres à l'échelle mondiale chez Foresters. « En tant que société de secours mutuel, nous voulons aider nos membres à soutenir leurs communautés. En leur offrant des subventions pour financer leurs activités bénévoles, nous les inspirons à faire une différence et nous leur donnons des points qu'ils peuvent utiliser pour se récompenser. La fonction Raison d'être et communauté motive nos membres à prendre soin de leur santé en mangeant sainement et en étant physiquement actifs, et leur inculque une attitude positive par l'acte de redonner. »

Une assurance vie à vocation plus large

Foresters Go fait partie de l'objectif de Foresters de développer des bénéfices de membre, des produits et des services novateurs qui favorisent le bien-être de ses membres tout au long de leur vie et s'alignent sur son objectif fraternel d'enrichir la vie des familles et de leurs communautés. C'est ce qu'on appelle une assurance vie à vocation plus large.

Afin d'améliorer la nouvelle normalité des familles nord-américaines ordinaires, Foresters leur offre une gamme de bénéfices de membre uniques et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie. Les bénéfices de membre2 comprennent les bourses d'études, les bénéfices pour orphelins, les subventions pour bénévolat communautaire, les modèles de testaments et d'autres documents juridiques, l'Apprentissage continu, Offreauxmembres et bien plus.

À propos de la Financière Foresters

La Financière Foresters redéfinit l'industrie de l'assurance vie et de l'épargne individuelle au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni en enrichissant la vie, les communautés et le bien-être général de ses membres. Les agents et les membres apprécient les offres de produits à décision clé en main et les processus numérisés de bout en bout qui facilitent l'obtention d'une assurance vie sans examen médical traditionnel. Des outils mobiles de pointe aident les agents à proposer des régimes personnalisés aux membres et membres potentiels. Dévoué au bien-être de ses membres, Foresters offre une gamme de bénéfices de membre et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie, en procurant une meilleure sécurité financière et un bien-être général aux familles nord-américaines ordinaires. Foresters a récemment fusionné avec le Plan de protection du Canada pour devenir un distributeur d'assurance vie de premier plan au Canada. Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel (non confessionnelle). L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de l'agence A.M. Best pendant 21 années consécutives3.

