AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT DANS LA RÉGION DE WATERLOO





RÉGION DE WATERLOO, ON, le 12 janv. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, l'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, Bryan May, député de Cambridge, Valerie Bradford, députée de Kitchener-Sud-Hespeler, Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga et Karen Redman, présidente régionale de la région de Waterloo pour l'annonce.

Date : Le 13 janvier 2022



Heure : 9h 00 HE



Lieu : L'annonce sera diffusée en direct au : https://vimeo.com/event/1714092

Remarques :

Les représentants des médias pourront aussi participer à la séance de questions et réponses par téléconférence : (+1) 888 886 7786

ID de conférence : 44469317

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

