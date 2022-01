Le Mois du mentorat 2022 : des racines et des ailes





MONTRÉAL, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Janvier, c'est le Mois du mentorat, un vaste mouvement visant à reconnaître les bienfaits du mentorat et à exprimer notre gratitude à celles et ceux qui rendent possible cette magnifique expérience humaine. Cet événement, parrainé par Mentorat Québec qui fête ses 20 ans d'existence, en est à sa 4e édition. Cette année encore, pandémie oblige, l'événement se déroulera de façon virtuelle. La tenue de cet événement est rendue possible grâce à une participation financière du gouvernement du Québec de 65?000 $.

Le Mois du mentorat 2022 se déroulera sous le thème « Le mentorat : des racines et des ailes », une belle image inspirée par Mme Renée Houde, une pionnière québécoise en mentorat. Toutefois, même si le mentorat puise ses origines dans des racines millénaires, chaque génération le découvre à sa manière et prend son envol grâce à l'apport précieux de certaines personnes dans la vie de chacune et de chacun.

Les participant·e·s auront accès gratuitement à plusieurs activités, dont des webinaires et un Forum sur le mentorat pour découvrir le mentorat ou approfondir leurs connaissances à ce sujet. Le mentorat a fait ses preuves comme mode d'accompagnement efficace dans un grand nombre de domaines que ce soit l'éducation, l'entrepreneuriat, la jeunesse, le sport, la politique et bien d'autres secteurs. Il sera aussi possible de télécharger gratuitement la quatrième édition de la Trousse mentorale qui offre une mine d'informations utiles sur le mentorat.

Qu'est-ce qu'un·e bon·ne mentor·e? Comment trouver un·e mentor·e qui nous convient?? Quelles sont les meilleures pratiques mentorales? Comment intégrer cette pratique dans une organisation? Autant de questions sur lesquelles le Mois du mentorat propose des pistes de réflexion et des outils éprouvés.

Le Mois du mentorat veut souligner la valeur inestimable du mentorat dans nos vies. « Dans un monde fortement secoué par la crise pandémique, le mentorat a permis à une multitude de personnes de sortir de l'isolement et de vivre plus intensément ce qui fait notre humanité, soit le partage et l'entraide », souligne Mme Marianne Lefebvre, présidente de Mentorat Québec.

« Cette année, nous avons réalisé une étude inédite sur les pratiques mentorales au Québec. Les résultats en seront dévoilés le 26 janvier prochain lors d'un Forum sur le mentorat. Ces données précieuses permettront de mieux accompagner les organisations », explique Mme Youni Shabah, vice-présidente de Mentorat Québec et responsable de la programmation du Mois du mentorat. Ce Forum, qui se tiendra les 26 et 27 janvier, proposera plusieurs panels et conférences-ateliers sur des sujets reliés au mentorat.

Mentorat Québec est aussi honoré de pouvoir compter sur 10 ambassadrices et ambassadeurs inspirant·e·s, dont Mme Marie-Huguette Cormier, première vice-présidente Ressources Humaines et Communications chez Desjardins, l'honorable Éric Forest, sénateur indépendant, Mme Nathalie Lambert, championne olympique et Mme Tina Mapachee, ambassadrice de la Fondation Puamun Meshkenu du Dr Stanley Vollant. Leurs témoignages seront diffusés durant tout le Mois du Mentorat.

Finalement, Mentorat Québec est soutenu par de fidèles partenaires qui croient aux avantages du mentorat et dont l'appui financier permet d'offrir gratuitement cette riche programmation, soit le Mouvement Desjardins, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Réseau Mentorat, Cascades, MENTOR Canada, Humance et SOM.



À propos de Mentorat Québec

Depuis 2002, Mentorat Québec poursuit sa mission de favoriser et de promouvoir la culture mentorale au Québec en étant une source de référence générale pour les organisations et les individus, et en contribuant à l'avancement des connaissances sur le mentorat. Mentorat Québec joue les rôles de veille et d'information, de sensibilisation, de promotion et de facilitation du réseautage entre les intervenants des diverses communautés intéressées par le mentorat.

SOURCE Mentorat Québec

Communiqué envoyé le 12 janvier 2022 à 08:11 et diffusé par :