La NEO Bourse annonce une cotation révolutionnaire dans le secteur alimentaire avec l'introduction en bourse de Plantable Health

La NEO Bourse est fière d'annoncer l'introduction en bourse de Plantable Health Inc. (« Plantable » ou la « Société »), un programme d'intervention diététique unique pris en charge par la clinique et orienté santé et bien-être. La société est cotée aujourd'hui sous le symbole PLBL.

Plantable a été conçue pour faciliter une alimentation saine en proposant des repas riches en nutriments, à base de plantes et préparés par des chefs, ainsi qu'un accompagnement individuel et des ressources pédagogiques. Basée à New York, Plantable a été fondée après une crise de santé familiale par la Dre Nadja Pinnavaia, titulaire d'un doctorat en chimie quantique et ancienne directrice générale chez Goldman Sachs.

« Nos débuts sur la NEO Bourse constituent une étape importante pour notre société, car nous cherchons à exploiter les marchés de capitaux pour alimenter notre croissance avec le soutien d'une bourse de niveau 1 », a signalé Nadja Pinnavaia, CEO de Plantable. « Notre mission est de transformer la santé d'un monde accro aux produits alimentaires transformés et de donner aux gens les outils qui vont révolutionner les soins de santé. Combinée à la forte croissance bio de Plantable, notre introduction en bourse nous donnera les ressources nécessaires pour faire avancer nos essais cliniques, développer davantage notre technologie et élargir nos initiatives de e-commerce ».

Au coeur de l'offre de services de Plantable, il existe un programme entièrement immersif de 28 jours destiné à réinitialiser les habitudes alimentaires tout en réduisant le poids et l'inflammation. La société participe actuellement à des essais cliniques avec le Memorial Sloan Kettering Cancer Center, et d'autres essais sont sur le point de démarrer avec Weill Cornell, Johns Hopkins et d'autres institutions médicales de premier plan.

« Aujourd'hui, nous vivons des premières passionnantes pour NEO. Plantable est notre première société émettrice dirigée par une femme, une étape importante, passionnante et attendue depuis longtemps en raison de notre engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. C'est également notre première introduction en bourse au carrefour des secteurs de l'alimentation et de la santé », a signalé Jos Schmitt, président et CEO de NEO. « Nous sommes très heureux d'accueillir Plantable comme nouvelle société émettrice. Plantable a véritablement adopté l'économie de l'innovation en choisissant un modèle commercial éprouvé et en l'améliorant en faveur de ses clients. Nous nous réjouissons de nous impliquer dans leur succès en offrant tous les avantages d'une bourse de niveau 1, notamment une liquidité accrue et la sensibilisation des investisseurs, qui viennent s'ajouter au service et au soutien incomparables de NEO ».

Les investisseurs peuvent négocier des actions de PLBL par l'entremise de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage à prix réduit et les courtiers à service complet.

La NEO Bourse accueille près de 200 introductions uniques, parmi elles, certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes, ainsi que des FNB provenant des plus grands émetteurs de FNB du Canada. NEO facilite près de 15 % du volume total des transactions au Canada.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de Plantable Health Inc.

Plantable est un programme de changement de mode de vie, pris en charge par la clinique et qui combine la psychologie comportementale, les neurosciences et la science de la nutrition pour transformer la santé et le bien-être. Plantable favorise une perte de poids saine et une amélioration de la performance, de la santé et du bien-être en combinant des repas à base de plantes, une prise en charge personnalisée et des outils de style de vie permettant aux gens de changer leurs habitudes alimentaires.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

