Bell Cause pour la cause annonce un financement d'un million de dollars pour des programmes de soutien à la santé mentale des étudiants de niveau postsecondaire

Des dons totalisant un million de dollars sont versés à 16 collèges, universités et cégeps canadiens dans le but d'appuyer des initiatives en santé mentale

Plus de 225 écoles du pays participent à la campagne Bell Cause pour la cause sur les campus, menant à la Journée Bell Cause pour la cause, le 26 janvier

MONTRÉAL, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Bell Cause pour la cause a annoncé la remise d'un montant d'un million de dollars sous forme de dons du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause à 16 collèges, universités et cégeps canadiens. L'objectif est de les soutenir dans la mise en oeuvre d'initiatives qui respectent les directives de la Norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être des étudiants du postsecondaire (la Norme) ou du Plan d'action sur la santé mentale étudiante à l'enseignement supérieur du Québec (le Plan d'action du Québec).

Selon le sondage de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants effectué en 2021 , en plus d'aggraver les défis liés à la santé mentale chez 78 % des étudiants, la crise de la COVID-19 en a aussi posé de nouveaux pour 64 % d'entre eux. Bien que certains étudiants demeurent optimistes, leur nombre a baissé de 5 % par rapport à l'année dernière, pour s'établir à 41 %.

« L'engagement de Bell à l'égard de la santé mentale des étudiants est une priorité constante, d'autant plus que les étudiants continuent d'être touchés par les effets de la pandémie. Nous sommes fiers de continuer à soutenir les efforts des établissements postsecondaires pour étendre, améliorer ou établir des programmes qui favorisent la santé mentale et le bien-être des étudiants et, en fin de compte, leur réussite. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

À ce jour, Bell Cause pour la cause a versé plus de quatre millions de dollars à des établissements postsecondaires canadiens, dont plus de trois millions de dollars en dons de lancement à plus de 120 écoles au début de 2021.

« Bell Cause pour la cause est un chef de file dans le soutien de la Norme et, à titre de présidente du comité technique de la Norme, je me réjouis du financement continu de Bell pour les projets institutionnels qui appuient notre appel à l'action. La première phase de financement en 2021 a permis à plus de 120 campus de réaliser des auto-évaluations pour définir les prochaines étapes. Cette deuxième phase encouragera l'élaboration d'une programmation qui évalue les résultats et l'efficacité de la création d'environnements forts et sains favorisant la santé mentale. Il sera intéressant de constater quels projets fructueux et efficaces pourront être partagés avec d'autres établissements d'enseignement à l'échelle nationale. »

- Janine Robb, directrice générale de la santé et du mieux-être, Université de Toronto

Des établissements comme le Cégep de Sherbrooke utilisent le financement de Bell Cause pour la cause pour mettre en place des programmes sur le campus qui répondent aux besoins actuels des étudiants en matière de santé mentale.

« Le fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause contribuera à l'élaboration d'un projet pilote visant à intégrer des notions en santé psychologique dans certains cours dès la rentrée de l'automne 2022. Nous souhaitons par la suite que cette initiative soit étendue à l'ensemble des étudiantes et des étudiants afin de leur fournir des outils concrets dans le but de favoriser leur bien-être psychologique et un sain équilibre dans leur vie. »

- Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de Sherbrooke

« Nous sommes ravis de recevoir un don de mise en oeuvre Bell Cause pour la cause pour aider à mettre en place l'équipe d'intervention d'urgence auprès des étudiants de McMaster, un service d'aide et de soutien en santé mentale conçu pour aider les étudiants confrontés à des crises de santé mentale. Cette équipe d'intervention d'urgence fournira des services virtuels et en personne aux étudiants. Elle aidera également à former les membres du corps professoral et du personnel, ce qui permettra d'augmenter leur confiance en leur aptitude à offrir cette aide aux étudiants en crise. La consolidation des programmes et des services favorisant la santé mentale des étudiants est le fruit d'un effort collectif, et nous sommes très reconnaissants de notre partenariat avec Bell Cause pour la cause. »

- Sean Van Koughnett, vice-recteur adjoint (étudiants et apprentissage) et doyen des étudiants, Université McMaster

« Nous sommes très heureux de recevoir un don de mise en oeuvre du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause afin de créer un poste spécialisé dans la promotion de la diversité et du bien-être. Le titulaire de ce poste aidera non seulement les étudiants queers, trans, noirs, autochtones et de couleur à définir et à répondre aux besoins en matière de santé mentale positive, mais il créera également des activités et des projets axés sur le mieux-être. Il évaluera et formulera également des recommandations pour la programmation et développera des ressources de formation pour les membres du corps professoral et du personnel. Il est important pour nous d'écouter la voix de nos étudiants, et nous sommes conscients que le sentiment d'appartenance est un excellent prédicteur de la réussite scolaire et de l'amélioration du bien-être des étudiants marginalisés. »

- Dr Paul J. Mazerolle, recteur et vice-chancelier, Université du Nouveau-Brunswick

« Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir reçu notre deuxième don du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause. Celui-ci aidera à faire avancer notre programme de soutien du mieux-être par les pairs. Notre programme est conçu pour fonctionner en partenariat avec notre association étudiante afin de fournir un réseau de soutien dirigé par les étudiants qui peut offrir de la formation supplémentaire, des recommandations et des espaces inclusifs et sûrs pour que les étudiants puissent collaborer et se soutenir mutuellement. »

- Brandy Robertson, conseillère en bien-être pour la réussite des étudiants, Collège communautaire Assiniboine

Pour consulter une liste exhaustive des établissements d'enseignement qui recevront des dons et les programmes qu'ils comptent mettre en oeuvre, veuillez cliquer ici .

Le processus de demande de don de mise en oeuvre du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause pour le cycle 2022 commencera au printemps.

Campagne Bell Cause pour la cause sur les campus de 2022

Lancée maintenant auprès d'étudiants de plus de 225 collèges, universités et cégeps situés dans chaque province et territoire, la campagne Bell Cause pour la cause sur les campus de cette année continue de se concentrer sur notre trousse d'outils numériques. Celle-ci vise à assurer que les établissements postsecondaires peuvent communiquer virtuellement et en toute sécurité avec les étudiants d'un océan à l'autre.

Cette trousse est destinée à faire avancer la discussion sur la santé mentale des étudiants pendant la crise de la COVID-19. Elle contient les ressources suivantes :

Un kiosque de photos virtuel pour permettre aux étudiants de même qu'aux membres du corps professoral et du personnel de publier des égoportraits et de partager des messages personnalisés sur la santé mentale.

Des activités autothérapeutiques qui encouragent la sensibilisation.

Un drapeau numérique Bell Cause pour la cause à partager sur les médias sociaux et les sites Web.

De courts documentaires portant sur la maladie mentale, l'espoir et le rétablissement.

Événements de Jeunesse J'écoute et de Jack.org :

Événement sur la plateforme Instagram Stories de Jeunesse, J'écoute, le 20 janvier à 19 h (HE). Les questions peuvent être soumises sur Instagram Stories les 11 et 13 janvier.

de Jeunesse, J'écoute, le 20 janvier à 19 h (HE). Les questions peuvent être soumises sur Instagram Stories les 11 et 13 janvier. Présentation Jack virtuelle de Jack.org, le 23 janvier à 19 h (HE). Cliquez ici pour obtenir plus de détails et pour vous inscrire.

Pour consulter la liste complète des collèges, universités et cégeps participants, veuillez cliquer ici.

La Journée Bell Cause pour la cause est le 26 janvier : joignez-vous à la conversation!

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain admissible, tweet ou vidéo TikTok accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter et YouTube, et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou le filtre Snapchat de réalité augmentée Bell Cause pour la cause. Sans aucuns frais pour les participants autres que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il s'inscrit dans l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 300 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

