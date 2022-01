2 pour 1 chez Équilibre





LAVAL, QC, le 12 janv. 2022 /CNW/ - Équilibre est fière d'être la première entreprise au Québec à offrir à sa clientèle deux paires d'orthèses plantaires pour le prix d'une de manière permanente. À compter du 12 janvier 2022, les patients d'Équilibre pourront toujours profiter d'une deuxième paire d'orthèses plantaires sans frais, conçues sur mesure à la fine pointe de la technologie et fabriquées au Québec.

Pour soutenir notre mission de faire bouger le monde, nous travaillons toujours à mieux répondre aux besoins de nos patients. En obtenant systématiquement une seconde paire (pour le prix d'une seule), le patient peut s'assurer d'avoir des orthèses plantaires pour différents types de chaussures et ainsi profiter des bienfaits indéniables de porter ses orthèses plus longtemps et plus souvent. Le port d'orthèses plantaires soulage les douleurs et les inconforts, permet au corps de fonctionner de manière optimale en corrigeant une problématique biomécanique, aide à prévenir le risque de blessures, réduit la fatigue musculaire et améliore la posture à long terme et permet dans certains cas la reprise d'activités sportives.

Ce changement révolutionnaire à l'offre de service d'Équilibre est possible sans compromettre la qualité des produits grâce aux efforts déployés par l'équipe de recherche et développement d'Équilibre. Les innovations qui en découlent permettent d'avoir des technologies de conception et de fabrication d'une efficacité inégalée à ce jour.

Une fois l'évaluation biomécanique des patients complétée, les orthèses sont conçues en 3D pour permettre de solutionner les problématiques identifiées. Chaque paire est conçue sur mesure pour les deux types de chaussures choisis par le patient (souliers de travail, souliers de course, botte de marche, talon haut, etc.).

Les orthèses sont fabriquées sur des machines à la fine pointe de la technologie. Leur fonctionnement est assuré par des instructions codées provenant du logiciel de conception utilisé par les orthésistes, permettant de produire plus d'orthèses de haute qualité et ce, entièrement au Québec. Les orthèses passent ensuite à l'étape de finition manuelle et à travers un processus rigoureux d'assurance qualité.

Équilibre, c'est le plus grand réseau d'orthésistes et d'inhalothérapeutes de la province, qui a comme mission de faire bouger le monde. C'est la référence en biomécanique et en apnée du sommeil grâce à sa prise en charge des patients, ses technologies novatrices et la meilleure équipe de professionnels dans le domaine.

*Deuxième paire d'orthèses plantaires sans frais en tout temps à l'achat d'une paire d'orthèses plantaires.

SOURCE Ergoresearch / Équilibre

Communiqué envoyé le 12 janvier 2022 à 08:00 et diffusé par :