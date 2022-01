LE SYSTÈME D'INFORMATION-DIVERTISSEMENT AUTOMOBILE AVANCÉ DE LG DANS LA NOUVELLE BERLINE ÉLECTRIQUE DE LUXE





Un système IVI avancé qui dispose d'un hyperécran tactile d'un côté à l'autre du véhicule pour une expérience utilisateur harmonieuse et intuitive

SÉOUL, South Korea, le 12 janv. 2022 /CNW/ - Le tout nouveau système d'information-divertissement automobile (IVI) haut de gamme de LG Electronics (LG) représentera un élément central de la berline Mercedes-Benz EQS EV 2022, avec l'affichage d'un côté à l'autre du véhicule, intégré à l'hyperécran MBUX qui s'étend sur toute la largeur du tableau de bord. Avec sa conception intérieure unique et son interface personne-machine révolutionnaire, le premier véhicule électrique de luxe de Mercedes-Benz AG souligne les tendances futuristes de la conception des véhicules électriques et laisse entrevoir une perspective passionnante de la mobilité future.

Présenté pour la première fois par Mercedes-Benz à l'AG CES 2021, l'hyperécran MBUX se compose de trois écrans, dont un écran LCD, l'afficheur de groupe d'instruments, et deux écrans OLED, soit l'afficheur central d'informations et l'écran passager, sous un couvercle en verre collé pour donner l'apparence d'un seul écran continu. L'utilisation de la technologie avancée d'écran plastique OLED (P-OLED) permet au système d'information-divertissement de l'EQS EV de Mercedes-Benz d'afficher des images et des textes clairs et nets, et des cadres minces sans boutons physiques permettent aux occupants de bénéficier d'une interface tactile intuitive avec des fonctions haptiques raffinées pour une expérience utilisateur (UX) avec une courbe d'apprentissage minimale.

Le système IVI de LG a été spécialement conçu pour répondre aux besoins de Mercedes-Benz AG avec le facteur de forme incurvé et panoramique essentiel à l'élégance de la berline. L'Institut de recherche en ingénierie de production de LG, chargé de fournir une expertise interne en matière d'équipement et de composants matériels, ainsi que des techniques de production avancées, a développé les technologies de base mises en oeuvre dans l'écran : fabrication du verre bombé, traitement de la surface et assemblage des écrans bombés.

Grâce à leur collaboration étroite, les ingénieurs de LG et de Mercedes-Benz AG font passer les affichages automobiles tels que les tableaux de bord et les systèmes de navigation à un niveau supérieur, offrant ainsi aux conducteurs et aux passagers un plus grand confort et un meilleur contrôle de leur expérience sur la route. Le système IVI convivial de la Mercedes-Benz EQS EV relève la barre non seulement sur le plan de la facilité d'utilisation, mais aussi de la sécurité, grâce à de nouvelles technologies dont les performances dépassent largement les normes minimales en cas de tamponnement ou de collision.

« C'est un honneur et un privilège de pouvoir travailler en étroite collaboration avec un partenaire de confiance tel que Mercedes-Benz AG, a déclaré Eun Seok-hyun, président de l'unité opérationnelle Composants de véhicules de LG. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été nommés fournisseurs privilégiés d'écrans automobiles par Mercedes-Benz AG l'année dernière et de savoir que ce partenariat donne d'excellents résultats. »

En tant que partenaire innovateur pour la mobilité future, l'unité opérationnelle Composants de véhicules de LG Electronics (VS) travaille avec des constructeurs de véhicules automobiles mondiaux tels que Mercedes-Benz AG pour devenir un concepteur de premier plan de solutions de connectivité, d'information-divertissement et d'ADAS afin d'offrir des expériences automobiles uniques. LG est déterminé à diversifier son portefeuille pour renforcer ses capacités grâce à des acquisitions, notamment ZKW Group, fournisseur de systèmes d'éclairage automobile et de phares, la société de cybersécurité logicielle Cybellum, ainsi que la coentreprise LG-Magna e-Powertrain.

À propos de l'unité opérationnelle Composants de véhicules de LG Electronics

L'unité Composants de véhicules de LG Electronics commercialise des innovations et des solutions de base pour automobiles autonomes et respectueuses de l'environnement, basées sur les technologies exclusives de LG. La société fournit des solutions d'expérience automobile, d'électrification et d'adaptation telles que l'information-divertissement automobile, la connectivité, la conduite intelligente et la plateforme logicielle, parmi bien d'autres technologies innovantes. En tant que partenaire innovateur pour la mobilité future, LG est déterminé à diversifier son portefeuille pour renforcer ses capacités grâce à des acquisitions, notamment ZKW Group, fournisseur de systèmes d'éclairage automobile et de phares, la société de cybersécurité logicielle Cybellum, ainsi que la coentreprise LG-Magna e-Powertrain. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez consulter le site www.LGnewsroom.com.

