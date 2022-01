Square annonce la livraison sur demande avec Vente en ligne Square pour le secteur de l'alimentation et des boissons au Canada





Aujourd'hui, Square a annoncé l'offre de la livraison sur demande pour les commandes Vente en ligne Square au Canada par l'intermédiaire de DoorDash Drive, la plateforme de marque blanche de DoorDash qui exécute la livraison directe pour toutes entreprises. Le Canada est le premier marché international à offrir ce service depuis son lancement aux États-Unis en 2020. Compte tenu des défis auxquels les entreprises ont dû faire face ces derniers mois, il est plus important que jamais que les commerçants aient accès aux outils dont ils ont besoin pour vendre en ligne rapidement, efficacement et à un prix abordable.

Désormais, grâce à la livraison sur demande, les restaurants, les bars, les brasseries, les magasins de boissons embouteillées, les dépanneurs ou tout commerçant utilisant Vente en ligne Square au Canada peuvent avoir recours au réseau logistique de DoorDash et envoyer un coursier pour livrer les commandes passées directement sur leur site Web, y compris les aliments et les boissons alcoolisées¹. Cette fonctionnalité offre aux entreprises canadiennes une nouvelle source de revenus lucrative, sans les frais généraux coûteux associés à la mise en place d'un parc de véhicules de livraison ou au recrutement et à la formation de personnel supplémentaire.

Wilson Shin, propriétaire de Katsupan Japanese Sandwich à Toronto (Ontario), a été l'un des premiers à adopter la livraison sur demande par l'intermédiaire de Vente en ligne Square au Canada et se félicite de ce service qui lui permet d'atteindre davantage de clients. « Je trouve formidable que Square puisse désormais proposer une option de livraison aux clients qui achètent en ligne, parallèlement au service de cueillette, car le choix leur est proposé directement », déclare M. Shin. « Le service est tout simple à utiliser, un aspect très important pour les clients. Dans l'ensemble, c'est une bonne option pour les clients fidèles, et cela me permet également de réduire nos frais. »

Avec la livraison sur demande pour Vente en ligne Square, les entreprises canadiennes peuvent gérer leur processus d'exécution en offrant la livraison à leurs clients fidèles directement à partir de leur propre site Web, sans commission. Pour certaines entreprises, cette solution peut s'avérer plus rentable que d'autres solutions de livraison offertes sur le marché à l'heure actuelle. Les commerçants peuvent aussi s'approprier pleinement leur relation avec leurs clients.

Lorsqu'une commande est passée sur la boutique en ligne de l'entreprise, un coursier DoorDash est envoyé sur le site pour ramasser la commande et la livrer au client. Le client reçoit des mises à jour par texto avec des liens vers une carte interactive pour faire le suivi de la livraison. Les commerçants paient un montant fixe de 1,50 $ par commande à Square et des frais de livraison fixes à DoorDash, sans autre forme de commission. Le commerçant peut transférer entièrement ces frais à l'acheteur ou proposer des promotions de livraison adaptées. Lorsque ces formules sont appliquées à des centaines de commandes à livrer chaque mois, les commerçants peuvent réaliser d'importantes économies sur les coûts par commande.

En outre, lorsque les clients passent une commande par le biais de Vente en ligne Square, les entreprises reçoivent leurs coordonnées dans le Répertoire de clients de Square et peuvent conserver l'historique des ventes afin de mieux cibler ces clients et d'établir des relations durables avec eux. Associée à d'autres produits comme Fidélisation Square et Marketing Square, la livraison sur demande permet aux commerçants de renforcer les relations avec les clients et de les inciter à revenir. Sans oublier qu'en intégrant Vente en ligne Square à la Solution PDV Square, les commerçants peuvent automatiquement importer leur catalogue d'articles afin que les commandes, les articles et les stocks restent synchronisés pour une gestion des stocks simplifiée.

« Nous sommes ravis d'offrir une nouvelle solution au secteur canadien de l'alimentation et des boissons pour faciliter la tâche des entreprises en 2022 », a déclaré David Rusenko, responsable du commerce électronique chez Square. « Qu'il s'agisse d'une boulangerie qui livre de la nourriture à ses clients, d'un restaurant qui tire profit de sa cave à vin, d'une épicerie qui complète ses ventes sur place ou d'une brasserie locale qui fait découvrir ses anciens favoris à un nouveau public, nous sommes fiers d'offrir à nos commerçants davantage de moyens de rentabiliser leur commerce. »

Les commerçants peuvent commencer à utiliser la livraison sur demande DoorDash dès maintenant. La livraison sur demande est simplement la plus récente fonctionnalité mise en place par Square pour aider les commerçants canadiens à développer leurs activités en ligne. Chaque entreprise a des besoins différents et, en utilisant Vente en ligne Square, les commerçants peuvent exécuter les commandes de la manière la plus logique pour leur activité, que ce soit par le biais de la cueillette en bordure de trottoir, de l'expédition, de la livraison locale gérée par le commerçant ou d'une collaboration avec des partenaires de livraison.

Pour obtenir plus d'information, accédez à : https://squareup.com/ca/fr/online-store/restaurants/on-demand-delivery

¹ Aux endroits où la loi l'autorise, le cas échéant.

