RANDSTAD CANADA PRÉSENTE LES COMPÉTENCES LES PLUS RECHERCHÉES, LES 10 PRINCIPAUX POSTES À DISTANCE ET LES EMPLOIS LES MIEUX RÉMUNÉRÉS EN 2022





La pandémie a radicalement bouleversé le marché de l'emploi, si bien que les employeurs recherchent de nouvelles compétences et de nouveaux postes émergent pour les chercheurs d'emplois

MONTRÉAL, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Randstad Canada, chef de file dans l'industrie des services de ressources humaines, a publié ses prévisions annuelles sur les carrières pour 2022. Au cours de la dernière année, les entreprises canadiennes ont travaillé à se remettre sur pied et fonctionner à pleine capacité en s'adaptant aux répercussions de la COVID-19, qui a provoqué des changements permanents dans l'économie et la main-d'oeuvre canadiennes. Randstad Canada a axé ses prévisions de carrière pour 2022 autour de trois domaines clés : les compétences les plus demandées, les dix premiers postes à distance et les rôles les mieux rémunérés pour 2022. Ces listes reflètent les changements que les Canadiens ont connus dans leur univers professionnel et personnel depuis mars 2021.

« Les organisations devront faire preuve d'adaptabilité, d'efficacité et de dynamisme si elles veulent se démarquer de leurs concurrents et conserver leur avantage concurrentiel », affirme Patrick Poulin, président de groupe, Randstad Canada. « Encore cette année, nous prévoyons que les chercheurs d'emploi auront l'embarras du choix s'ils possèdent les compétences tant recherchées par les employeurs ».

Les problèmes reliés aux chaînes d'approvisionnement continuent de se répercuter par ricochet sur l'industrie des biens et services. Les entreprises ont été contraintes de réévaluer leurs modèles d'affaires et d'optimiser leurs processus de production et de service à la clientèle. Des compétences telles que la budgétisation, la comptabilité et le contrôle de la qualité sont devenues d'une importance capitale pour gérer une organisation prospère.

les compétences les plus demandées en 2022

Les marchés de l'emploi sont en constante évolution, mais la pandémie de la COVID-19 a donné un coup d'accélérateur à bon nombre de ces changements. Par conséquent, les employeurs recherchent des candidats possédant des compétences physiques et humaines qui n'étaient pas aussi pertinentes avant 2020. Mais le coronavirus n'est pas le seul agent de changement à avoir un impact sur les priorités des employeurs. Les pressions économiques, l'évolution des préférences des clients, les marchés hautement concurrentiels et les exigences réglementaires jouent également un rôle essentiel dans le changement que nous observons.

Les compétences les plus demandées en 2022 :

1. Service à la clientèle 6. Budgétisation 2. Planification 7. Gestion de projets 3. Ventes 8. Contrôle de la qualité 4. Nettoyage 9. Soutien administratif 5. Réparation 10. Comptabilité

L'année dernière, les travailleurs du commerce de détail et les caissiers étaient très demandés. Cette année, on remarque que les compétences liées au service à la clientèle sont plus importantes que jamais pour les entreprises. Les consommateurs ont l'embarras du choix - en ligne et ailleurs - et s'ils vivent une seule mauvaise expérience avec une marque, il est probable qu'ils iront voir ailleurs. C'est pourquoi les chercheurs d'emploi possédant des compétences en matière de service à la clientèle n'auront aucune difficulté à trouver un emploi en 2022.

La planification fait son entrée dans le palmarès de cette année en raison de la nécessité pour les entreprises de tenir compte des facteurs de sécurité et de bien-être. Les entreprises doivent respecter les réglementations en matière de santé et veiller à ce que leur environnement de travail soit sûr, et elles se tournent vers des logiciels de planification intelligents et d'autres solutions pour assurer un flux de personnes uniforme qui respecte les mesures de distanciation pour bien servir leur clientèle.

« Au départ, les entreprises cherchaient à s'assurer que leur personnel disposait de la technologie et de la sécurité nécessaires pour rester opérationnelles. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la nécessité à long terme de stimuler les ventes, d'offrir un service clientèle de premier ordre, de fournir un environnement sûr à leurs employés et à leurs clients et de gérer efficacement leurs budgets. Par conséquent, les représentants du service à la clientèle, les vendeurs, les spécialistes de la planification des horaires et des budgets et le personnel en comptabilité seront parmi les professionnels les plus recherchés dans les années à venir », ajoute monsieur Poulin. « Du point de vue des employés, cela donne aux Canadiens l'occasion de se perfectionner et de mettre en valeur des compétences qu'ils ont peut-être utilisées dans des rôles précédents. »

le travail à domicile n'est plus un avantage facultatif : les 10 principaux rôles en télétravail

Les Canadiens se sont désormais adaptés au travail à distance et attendent une certaine flexibilité de la part de leur employeur. Pour certains, le travail à domicile est devenu un mode de fonctionnement permanent, tandis que d'autres ont adopté une approche plus hybride consistant à se rendre sur leur lieu de travail quelques jours par semaine et à travailler à domicile le reste du temps.

« Avant la pandémie de COVID-19, le travail à distance et les approches hybrides flexibles constituaient des avantages que les employeurs incluaient dans leur offre d'emploi pour pallier aux salaires qui n'étaient pas tout à fait compétitifs sur le marché. Mais la pandémie a changé la façon dont chacun considère les emplois à distance », explique M. Poulin. « Nous avons constaté que les entreprises peuvent faire fonctionner ces environnements. Pendant la pandémie, les entreprises ont consacré des ressources au développement de processus et de systèmes permettant et améliorant le travail à distance. Les travailleurs comme les chefs d'entreprise souhaitent que la possibilité de travailler à domicile perdure dans une certaine mesure. »

Pour les chercheurs d'emploi qui souhaitent continuer à travailler dans le confort et la sécurité de leur foyer, les 10 principaux rôles à rechercher en 2022 vont de la vente et du marketing au développement de logiciels, en passant par le soutien technique, la gestion de projets et la comptabilité.

Les 10 meilleurs rôles de travail à distance en 2022 :

1. Représentant en centre d'appels 6. Responsable des médias sociaux 2. Développeur de logiciels 7. Analyste de données 3. Comptable 8. Chef de projet 4. Tenue de livres 9. Assistant administratif 5. Spécialiste du marketing numérique 10. Soutien informatique

Le marketing numérique et la gestion des médias sociaux continuent d'être de la plus haute importance pour les entreprises. La capacité d'attirer le trafic piétonnier a ralenti (ou disparu complètement) pour de nombreuses entreprises au plus fort de la pandémie, obligeant les entreprises sans présence numérique forte à apprendre à être compétitives en ligne. Même après que les choses commencent à s'ouvrir, le marketing en ligne joue un rôle essentiel dans le succès de tous les types d'entreprises.

« Les entreprises continuent de s'adapter au travail à distance et d'investir dans des outils tels que Microsoft Teams pour améliorer la communication entre les employés travaillant à l'extérieur du bureau, et organisent de plus en plus les différent rôles et fonctions pour qu'ils s'adaptent à un cadre de travail à distance ou à domicile », explique monsieur Poulin. « Or, ce n'est pas toujours évident, et les employeurs doivent continuer à déployer des efforts pour s'assurer que leurs employés disposent des outils et du soutien dont ils ont besoin pour établir des liens authentiques avec leurs collègues et travailler à domicile de manière efficace », ajoute monsieur Poulin.

quels sont les emplois payants?

Cette année, Randstad a ajouté une nouvelle catégorie intéressante à son rapport. Selon une étude récente de Randstad, près de la moitié des Canadiens envisagent de quitter leur emploi pour trouver une nouvelle occasion (ce que l'on appelle communément la grande démission). Évidemment, un salaire plus élevé figure sur la liste de souhaits de nombreux chercheurs d'emploi. Les salaires ont tendance à augmenter dans de nombreux secteurs d'activité en raison de facteurs tels que la pénurie de compétences, la croissance rapide suivant les réouvertures progressives des entreprises et, plus que jamais, des chercheurs d'emploi confiants qui n'ont pas peur de négocier pour obtenir un meilleur salaire.

Les emplois les mieux rémunérés au Canada en 2022 :





1. Développeurs et ingénieurs logiciel 6. Développement d'affaires 2. Contrôleur financier 7. Architecte, infonuagique 3. Directeur d'usine 8. Directeur des opérations informatiques 4. Programmation d'applications 9. Ingénieur électricien 5. Directeur marketing 10. Chef de projet en construction

« Étant donné qu'un grand nombre d'organisations s'appuient sur des systèmes informatiques en nuage et des intégrations informatiques fiables pour gérer leurs activités à distance, il n'est pas surprenant de voir la demande exploser pour les professionnels de la technologie, comme les architectes en infonuagique, les gestionnaires des opérations informatiques ou les développeurs logiciel », affirme monsieur Poulin. « Cette demande ne fera que croître, et je conseille aux jeunes Canadiens qui s'interrogent sur leur cheminement d'études d'envisager une carrière axée sur la technologie. »

Les pressions sur le marché du logement et la nécessité de réaménager les espaces industriels et commerciaux entraînent une forte demande de gestionnaires de projets de construction. Le Canada est confronté à une pénurie générale en STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), ce qui entraîne souvent une rémunération plus élevée pour les emplois techniques en génie électrique ou pour les rôles de gestionnaire comme directeur d'usine.

à propos de Randstad Canada

Randstad Canada est le chef de file dans l'industrie des services de ressources humaines et se spécialise dans les solutions de travail flexible. En tant que partenaire de confiance dans le monde numérique des talents, nous combinons l'expertise et la passion de nos gens avec les technologies RH les plus innovantes pour aider les talents et les organisations à réaliser leur véritable potentiel.

SOURCE Randstad Interim Inc. dba Randstad Canada.

Communiqué envoyé le 12 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :